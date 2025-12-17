НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин...
Отправлено: 17.12.25 - 23:40
Первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин заявил, что некорректно связывать рост цен в Казахстане с будущим увеличением ставки НДС, потому что КХ и сельские ТОО имеют льготы по этому налогу. Согласны ли вы с таким выводом?
Re: Первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин...
Отправлено: 17.12.25 - 23:40
Отправлено: 17.12.25 - 23:40
Складывается впечатление, что они не живут в Казахстане, и не знают РЕАЛЬНОСТИ, а на работу приезжают из-за рубежа: - каждый год, перед ежегодным 10 %-ным повышением пенсии, торгаши АВТОМАТИЧЕСКИ поднимают на 5-10 % цены на свои товары, а перед принятием нового налогового Кодекса, с его ДРАКОНОВСКИМИ нормами, они естественно подстраховались и уже ПОДНЯЛИ цены на ВСЁ, по принципу:- "...лучше ПЕРЕБДЕТЬ, чем недобдеть...".

Так что это у Амрина: - это дежурные слова, не более того.
Re: Первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин...
Отправлено: 19.12.25 - 10:39
Отправлено: 19.12.25 - 10:39
Подумайте только - с реализации вместо 12% отдавать 16% только НДС ( не считая прочих налогов) - что остается предпринимателям, производителям, торгашам кроме повышения цен?
Государство само увеличивает налоговую нагрузку, но не видит последствий. Завтра скажут "ой, чет как-то нежданчик нарисовался"...
Re: Первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин...
Отправлено: 19.12.25 - 11:18
Отправлено: 19.12.25 - 11:18
Цитата:
vofkakst:
но не видит последствий. Завтра скажут "ой, чет как-то нежданчик нарисовался".


Если вы ВНИМАТЕЛЬНО читаете и следте за прессой - они так и сказали- "...через полгода, после сдачи полугодовой декларайц по упрощёнке, они так и сделают- ПЕРЕСМОТРЯТ...."
Первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин...
Отправлено: 19.12.25 - 11:42
Отправлено: 19.12.25 - 11:42
Цитата:
ACROS:
ПЕРЕСМОТРЯТ

Пересмотрят, но не в сторону уменьшения же) когда у нас что-нибудь дешевело? Были только жалкие попытки "сдерживать" цены. Которые заканчиваются резким скачком вверх. Нового я думаю для вас не открою

У нас: хлебный край - хлеб такой , что его есть невозможно (социальный), а на "асоциальный " хлеб ценник неоправданно высок.
У нас своя нефть - бензин дорожает и дорожает. Ну заморозили сейчас цену на 92, что потом? Подешевеет? Нет, конечно)
Таких примеров можно много привести.
