≡ Мужчинам "разрешили" держаться за руки в Казахстане, но есть нюанс
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53170
Мужчинам "разрешили" держаться за руки в Казахстане, но есть нюанс
Отправлено: 18.12.25 - 17:46
Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов прокомментировал обсуждаемые поправки о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и пояснил, в каких случаях контент может считаться противоправным, а в каких – нет.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8447
Re: Мужчинам "разрешили" держаться за руки в...
Отправлено: 18.12.25 - 17:46
#1
Глобальный тренд,это что? Будем делать ,как в развитых странах мира? Ну давайте , как в Сингапуре запретим жевательную резинку на улице жевать! А что? Сингапур ведь развитая страна! Сейчас, создадим специальную службу, которая будет в новых фильмах отслеживать ЛГБТ тематику!Давайте отменим в школах изучение Древнего мира, где одни сплошные гомосексуальные связи! И А.Македонский и Ю.Цезарь не брезговали подобным поведением! Это напоминает наш знаменитый запрет на плевки на улицах! Я против смачных харчков прилюдно, но решили ли мы элементарные проблемы в здравоохранении, чтобы заняться такой тридесятой по значимости проблемой?
§ сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7914
Re: Мужчинам "разрешили" держаться за руки в...
Отправлено: 18.12.25 - 19:50
#2
Сдается мне, фильм "горбатая гора* не покажет казахстанское ТВ,о переводе на государственном языке тем паче,
