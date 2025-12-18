Re: Мужчинам "разрешили" держаться за руки в...

Отправлено: - 17:46

Глобальный тренд,это что? Будем делать ,как в развитых странах мира? Ну давайте , как в Сингапуре запретим жевательную резинку на улице жевать! А что? Сингапур ведь развитая страна! Сейчас, создадим специальную службу, которая будет в новых фильмах отслеживать ЛГБТ тематику!Давайте отменим в школах изучение Древнего мира, где одни сплошные гомосексуальные связи! И А.Македонский и Ю.Цезарь не брезговали подобным поведением! Это напоминает наш знаменитый запрет на плевки на улицах! Я против смачных харчков прилюдно, но решили ли мы элементарные проблемы в здравоохранении, чтобы заняться такой тридесятой по значимости проблемой?