«Крайний срок - 2027 год» - Очередные перспективы ремонта детской областной больницы обозначили в Костанае

Отправлено: - 17:40

Потому что у нас нет системы наказаний. Пришел "управленец", нажуевертил, и по собственному. И все. Ни результатов, ни свершений. Либо сам, либо - коррупционный замес. Все. Ну дальше все просто: нет тела=нет дела. С кого спрашивать, если человек не работает?



Я всегда считал, что госслужба и бюджетные организации - это надёжно и серьезно, но нет...



Крайних у нас нет. Максимум - могут виноватым сделать исполнителя уровня средней руки. Не руководителя, не зама, а так, простого работягу.



Прижали бы хоть одного высокосидящего , связанного с этой больницей и проектом - уже бы давно она открыла бы свои двери. Отремонтированные.