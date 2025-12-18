НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ «Крайний срок - 2027 год» - Очередные перспективы ремонта детской областной больницы обозначили в Костанае
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53170
«Крайний срок - 2027 год» - Очередные перспективы ремонта детской областной больницы обозначили в Костанае
Отправлено: 18.12.25 - 14:47
Вопросы о судьбе этого объекта в последние годы стали традиционными для брифингов с руководством облздрава. Сегодня, 18 декабря, руководитель управления здравоохранения Костанайской области Еркебулан БАЯЗИТОВ заговорил о нем, не дожидаясь их от СМИ.
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1855
Re: «Крайний срок - 2027 год» - Очередные перспективы ремонта...
Отправлено: 18.12.25 - 14:47
#1
Думаю,ребята всё ведут к тому,чтобы снести её и отгрохать на месте больницы ЖК. Вот посмотрите.
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3923
«Крайний срок - 2027 год» - Очередные перспективы ремонта детской областной больницы обозначили в Костанае
Отправлено: 18.12.25 - 14:53
#2
ещё два года детишки всей области будут лечиться во временном сарае построенном для ковидных больных...
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
197
Re: «Крайний срок - 2027 год» - Очередные перспективы ремонта...
Отправлено: 18.12.25 - 17:06
#3
Что происходит с обл.детской больницей и вся возня вокруг нее это просто уму непостежимо. Несколько министров, руководителей области, города поменялись и никто не может что то конкретное сказать и сделать. Стало интересно в чьих руках решение этого вопроса, если даже министры не могут сдвинуть? Постоянно какие то отговорки .
Думаю за это безобразие кто то должен ответить
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8667
Re: «Крайний срок - 2027 год» - Очередные перспективы ремонта...
Отправлено: 18.12.25 - 17:07
#4
Цитата:
Сабыр:

Цитата:
юля елиссева:


Это детище костанайских гос.чиновников, своего рода местное LRT.

Вот увидите: - на выходе его отремонтирует какая та чужая строительная ТОО-шка, которой тут выделяют какие то льготные ПРЕФЕРЕНЦИИ под соусом - социальной ответственности бизнеса, по аналогии с астанинским LRT.
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
197
Re: «Крайний срок - 2027 год» - Очередные перспективы ремонта...
Отправлено: 18.12.25 - 17:08
#5
Цитата:
Акимом области совместно с министром здравоохранения принято решение о проведении комплексной реконструкции здания с включением в нее приобретения высокотехнологичного медицинского оборудования: МРТ, рентгенологических аппаратов, систем УЗИ экспертного класса и другого

Источник:

Что придумают на следующий год?
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
197
Re: «Крайний срок - 2027 год» - Очередные перспективы ремонта...
Отправлено: 18.12.25 - 17:14
#6
Цитата:
Думаю,ребята всё ведут к тому,чтобы снести её и отгрохать на месте больницы ЖК. Вот посмотрите.

Источник:

Даже не удивлюсь и как вариант вполне в духе сегодняшнего дня
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
913
Re: «Крайний срок - 2027 год» - Очередные перспективы ремонта...
Отправлено: 18.12.25 - 17:30
#7
вот с глубокой ностальгией вспоминаешь тут времена Сталина. Эти деятели все проблемы решили бы за полгода. А задемакратизованные и залиберализированные чиновники и жулики из среднего и крупного бизнесов ничего нынче не боятся, даже собственной тени. Еще два года будут вату катать. Потом опять что то пойдет не так у них. А средства ушли и уже никогда не вернутся.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2028
«Крайний срок - 2027 год» - Очередные перспективы ремонта детской областной больницы обозначили в Костанае
Отправлено: 18.12.25 - 17:40
#8
Потому что у нас нет системы наказаний. Пришел "управленец", нажуевертил, и по собственному. И все. Ни результатов, ни свершений. Либо сам, либо - коррупционный замес. Все. Ну дальше все просто: нет тела=нет дела. С кого спрашивать, если человек не работает?

Я всегда считал, что госслужба и бюджетные организации - это надёжно и серьезно, но нет...

Крайних у нас нет. Максимум - могут виноватым сделать исполнителя уровня средней руки. Не руководителя, не зама, а так, простого работягу.

Прижали бы хоть одного высокосидящего , связанного с этой больницей и проектом - уже бы давно она открыла бы свои двери. Отремонтированные.
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8447
«Крайний срок - 2027 год» - Очередные перспективы ремонта детской областной больницы обозначили в Костанае
Отправлено: 18.12.25 - 17:48
#9
Цитата:
рихард:
глубокой ностальгией вспоминаешь тут времена Сталина

Вы тогда жили, чтобы ностальгировать?
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8447
«Крайний срок - 2027 год» - Очередные перспективы ремонта детской областной больницы обозначили в Костанае
Отправлено: 18.12.25 - 17:57
#10
Цитата:
vofkakst:
Прижали бы хоть одного высокосидящего ,

Я тут даже большого элемента коррупции не вижу! Коррупционеру , как любому преступнику огласка не нужна, умный коррупционер всегда сделает, так , чтобы быстренько всё сдать и закрыть дело! Здесь обыкновенное головотяпство и глубокий непрофессионализм+тяжёлая государственная машина с её бюрократизмом! А что школа в Кунае? Тоже третий год достраивают, 150 экспертиз можно было бы сделать и перестроить этот злосчастный спортзал,33 раза усилив кровлю!
Так нет, пока ругались между собой подрядчик с проектировщиком, пока экспертизы делали,пока передавали объект новому подрядчику тут и морозы нагрянули!!! У зимы нет бюрократической машины, как сама захотела или как пришло её время она ту как тут и делает качественно своё дело!
