«Крайний срок - 2027 год» - Очередные перспективы ремонта детской областной больницы обозначили в Костанае
Отправлено: 18.12.25 - 14:47
Вопросы о судьбе этого объекта в последние годы стали традиционными для брифингов с руководством облздрава. Сегодня, 18 декабря, руководитель управления здравоохранения Костанайской области Еркебулан БАЯЗИТОВ заговорил о нем, не дожидаясь их от СМИ. Читать новость
Что происходит с обл.детской больницей и вся возня вокруг нее это просто уму непостежимо. Несколько министров, руководителей области, города поменялись и никто не может что то конкретное сказать и сделать. Стало интересно в чьих руках решение этого вопроса, если даже министры не могут сдвинуть? Постоянно какие то отговорки . Думаю за это безобразие кто то должен ответить
Это детище костанайских гос.чиновников, своего рода местное LRT.
Вот увидите: - на выходе его отремонтирует какая та чужая строительная ТОО-шка, которой тут выделяют какие то льготные ПРЕФЕРЕНЦИИ под соусом - социальной ответственности бизнеса, по аналогии с астанинским LRT.
Акимом области совместно с министром здравоохранения принято решение о проведении комплексной реконструкции здания с включением в нее приобретения высокотехнологичного медицинского оборудования: МРТ, рентгенологических аппаратов, систем УЗИ экспертного класса и другого
вот с глубокой ностальгией вспоминаешь тут времена Сталина. Эти деятели все проблемы решили бы за полгода. А задемакратизованные и залиберализированные чиновники и жулики из среднего и крупного бизнесов ничего нынче не боятся, даже собственной тени. Еще два года будут вату катать. Потом опять что то пойдет не так у них. А средства ушли и уже никогда не вернутся.
Потому что у нас нет системы наказаний. Пришел "управленец", нажуевертил, и по собственному. И все. Ни результатов, ни свершений. Либо сам, либо - коррупционный замес. Все. Ну дальше все просто: нет тела=нет дела. С кого спрашивать, если человек не работает?
Я всегда считал, что госслужба и бюджетные организации - это надёжно и серьезно, но нет...
Крайних у нас нет. Максимум - могут виноватым сделать исполнителя уровня средней руки. Не руководителя, не зама, а так, простого работягу.
Прижали бы хоть одного высокосидящего , связанного с этой больницей и проектом - уже бы давно она открыла бы свои двери. Отремонтированные.
Я тут даже большого элемента коррупции не вижу! Коррупционеру , как любому преступнику огласка не нужна, умный коррупционер всегда сделает, так , чтобы быстренько всё сдать и закрыть дело! Здесь обыкновенное головотяпство и глубокий непрофессионализм+тяжёлая государственная машина с её бюрократизмом! А что школа в Кунае? Тоже третий год достраивают, 150 экспертиз можно было бы сделать и перестроить этот злосчастный спортзал,33 раза усилив кровлю! Так нет, пока ругались между собой подрядчик с проектировщиком, пока экспертизы делали,пока передавали объект новому подрядчику тут и морозы нагрянули!!! У зимы нет бюрократической машины, как сама захотела или как пришло её время она ту как тут и делает качественно своё дело!
