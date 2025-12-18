НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
34-й шахматный турнир на призы акима Костанайской области посвятили Дню независимости Казахстана
 
 
34-й шахматный турнир на призы акима Костанайской области посвятили Дню независимости Казахстана
Отправлено: 18.12.25 - 17:12
Турнир собрал 105 игроков. Традиционно в нём приняли участие практически все сильнейшие шахматисты области. 21 участник турнира отмечен наградами: это пять абсолютных победителей, тройка лучших ветеранов, женский приз и шахматисты среди юношей и девушек до 10 и 14 лет.
Re: 34-й шахматный турнир на призы акима Костанайской области...
Отправлено: 18.12.25 - 17:12
Цитата://турнир на призы акима Костанайской области///

Размер призовых ???
Всё таки турнир на приз главного чиновника-хозяина области.
