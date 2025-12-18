НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мобильные переводы: когда к казахстанцам могут прийти с налоговой проверкой
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53169
Мобильные переводы: когда к казахстанцам могут прийти с налоговой проверкой
Отправлено: 18.12.25 - 14:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже через несколько недель в Казахстане начнёт действовать новый критерий проверки мобильных переводов. В Комитете госдоходов Министерства финансов рассказали, что "попавших под подозрение" казахстанцев может ждать налоговая проверка.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2027
Re: Мобильные переводы: когда к казахстанцам могут прийти с...
Отправлено: 18.12.25 - 14:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же надоели эти угрожающие заголовки.
А когда проверки придут к тем, кто бюджетные миллионы тырит? Кто на служебных автомобилях по личным делам ездит?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7913
Re: Мобильные переводы: когда к казахстанцам могут прийти с...
Отправлено: 18.12.25 - 15:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть с усердием проверяют проживающих в теремах на три этажа,а за трехметровым забором несколько джипов. На деле голотьбу стращают и жути нагоняют
Профайл Посетить вебсайт
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2027
Мобильные переводы: когда к казахстанцам могут прийти с налоговой проверкой
Отправлено: 18.12.25 - 15:50
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Я собсна об этом же. Простой рядовой гражданин уже просто загнан в угол - везде тотальный контроль, проверки, слежка, аудит, декларирование. Осталось тупо в домах камеры установить и все.

А те, кого бы стоило проверить - только сидят и думают, как бы еще контролировать населеньице?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10474
Мобильные переводы: когда к казахстанцам могут прийти с налоговой проверкой
Отправлено: 18.12.25 - 16:51
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Простой рядовой гражданин уже просто загнан в угол

Вы читали критерии проверки?
Цитата:
Получены переводы от 100 и более разных людей.
Это происходит в течение трёх месяцев подряд.
Общая сумма поступлений превышает 12-кратный размер МЗП (1 020 000 тенге).

Источник:

Что это за простой такой гражданин которому по 100 разных людей деньги скидывают?
Почему все кричат что з\п 150-180 тысяч,а простой гражданин запросто получает переводы на 1 млн?
Всё правильно таких и надо проверять
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2027
Мобильные переводы: когда к казахстанцам могут прийти с налоговой проверкой
Отправлено: 18.12.25 - 16:55
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вы читали критерии проверки?

Да. Вопрос мой скорее риторический. Наболевший. Нас со всех сторон проверяют. Все в цифре, все насквозь. Пусть проверяют, кто их остановит .просто В комплексе уже раздражает - проверяем доходы, проверяем расходы, проверяем имущество, проверяем подлинность документов, проверяем имущество/транспорт/грязь под ногтями. Почему-то казнокрадов так рьяно не проверяют, госслужащих особо не шерстят. Зато мы - как бактерия под микроскопом - изучай, смотри, делай выводы и заключения.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS