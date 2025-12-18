Отправлено: - 16:55

Добринцофф:

Вы читали критерии проверки?

Цитата:Да. Вопрос мой скорее риторический. Наболевший. Нас со всех сторон проверяют. Все в цифре, все насквозь. Пусть проверяют, кто их остановит .просто В комплексе уже раздражает - проверяем доходы, проверяем расходы, проверяем имущество, проверяем подлинность документов, проверяем имущество/транспорт/грязь под ногтями. Почему-то казнокрадов так рьяно не проверяют, госслужащих особо не шерстят. Зато мы - как бактерия под микроскопом - изучай, смотри, делай выводы и заключения.