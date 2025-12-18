Re: «Крайний срок - 2027 год» - Очередные перспективы ремонта...

Что происходит с обл.детской больницей и вся возня вокруг нее это просто уму непостежимо. Несколько министров, руководителей области, города поменялись и никто не может что то конкретное сказать и сделать. Стало интересно в чьих руках решение этого вопроса, если даже министры не могут сдвинуть? Постоянно какие то отговорки .

Думаю за это безобразие кто то должен ответить