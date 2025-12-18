НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Следствие идет, врач на работе - Ситуацию со смертью пациента в Аркалыке прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области
 
 
Следствие идет, врач на работе - Ситуацию со смертью пациента в Аркалыке прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области
Отправлено: 18.12.25 - 13:42
26 сентября на операционном столе умер 61-летний Тасболат Сакупов. Помощь ему оказывал нейрохирург, заведующий отделением областной больницы Евгений Ковалев, который экстренно приехал в Аркалык. Родственники умершего обвиняли врача в том, что тот работал пьяным.
Re: Следствие идет, врач на работе - Ситуацию со смертью...
Отправлено: 18.12.25 - 13:42
#1
Цитата:
Родственники умершего обвиняли врача в том, что тот работал пьяным. Они обратились в полицию, Ковалев был отстранен от работы.-
Полиция возбудила уголовное дело. Мы отстраняли Ковалева от работы

Это же убийство человека. Как могли допустить пьяного хирурга к работе? Нейрохирургия это ювелирная работа! Врачи вообще охамели.. и ещё заведующий отделением областной больницы Евгений Ковалев не удивительно что их бьют пациенты
Re: Следствие идет, врач на работе - Ситуацию со смертью...
Отправлено: 18.12.25 - 13:56
#2
Во первых родственники покойного не наливали врачу чтобы так утверждать. Во вторых случается что больной умирает на операционном столе,такое бывает везде и даже у самых лучших клиниках. В третьих,ни один врач никогда не напивается и не встаёт оперировать,об этом могут подтвердить медсестра,ассистенты и другие. Ну и самое главное дождитесь окончания следствия и после всех и всего делайте выводы,ибо не судите и не будете судимы
Re: Следствие идет, врач на работе - Ситуацию со смертью...
Отправлено: 18.12.25 - 14:09
#3
По случаю вспомнил,как у нас в бригаде на гормолзаводе работала очень толстая и неповоротливая тетка. В день какого-то праздника по окончании смены отправили эту тётку накрывать праздничный стол, так она несла горячим чайник, споткнулась об ступеньку коленом,ибо не обжечься кипятком отбросила от себя чайник. Потом сидела с нами выпивала,закусывала,пела песни,но в итоге встать не смогла. Тогда мы вызвали скорую, фельдшер учуяв запах спиртного заявила,что ей бюллетень не оплатят. Тогда больная заявила: вся бригада свидетель, я вначале упала,а затем выпила
XML / RSS