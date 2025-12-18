Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Следствие идет, врач на работе - Ситуацию со смертью пациента в Аркалыке прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области
Следствие идет, врач на работе - Ситуацию со смертью пациента в Аркалыке прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать