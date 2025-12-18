Re: Следствие идет, врач на работе - Ситуацию со смертью...

Отправлено: - 13:56

Во первых родственники покойного не наливали врачу чтобы так утверждать. Во вторых случается что больной умирает на операционном столе,такое бывает везде и даже у самых лучших клиниках. В третьих,ни один врач никогда не напивается и не встаёт оперировать,об этом могут подтвердить медсестра,ассистенты и другие. Ну и самое главное дождитесь окончания следствия и после всех и всего делайте выводы,ибо не судите и не будете судимы