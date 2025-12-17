Re: Налоговики будут сами заполнять декларации казахстанцам, но...

Отправлено: - 09:01

Цитата://"Этот доход я не считаю доходом, он относится к иной статье", и откорректировать данные.//



Это надо не просто откорректировать, но и ДОКАЗЫВАТЬ с карандашом и с документами в руках.

У налоговой или у Управление гос.доходов, одна задача: - ПОПОЛНЕНИЕ бюджета и неважно как это сделано- с помощью налогов или штрафов или как то е по другому - так мне налоговики обьяснили.