≡ Налоговики будут сами заполнять декларации казахстанцам, но есть условие
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53163
Налоговики будут сами заполнять декларации казахстанцам, но есть условие
Отправлено: 17.12.25 - 23:10
В Казахстане налоговые органы планируют перейти к предзаполненным декларациям о доходах и расходах для бизнеса. Первым этапом нововведение коснется малого бизнеса уже с 2026 года.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8665
Re: Налоговики будут сами заполнять декларации казахстанцам, но...
Отправлено: 17.12.25 - 23:10
#1
Кто работает в "белую" понятно, а как быть с оптовиками со Складской- они в реальности процентов 30 показывают, ну пусть ещё 10 % "откоректируют", а остальное ???
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8665
Re: Налоговики будут сами заполнять декларации казахстанцам, но...
Отправлено: 18.12.25 - 09:01
#2
Цитата://"Этот доход я не считаю доходом, он относится к иной статье", и откорректировать данные.//

Это надо не просто откорректировать, но и ДОКАЗЫВАТЬ с карандашом и с документами в руках.
У налоговой или у Управление гос.доходов, одна задача: - ПОПОЛНЕНИЕ бюджета и неважно как это сделано- с помощью налогов или штрафов или как то е по другому - так мне налоговики обьяснили.
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2449
Налоговики будут сами заполнять декларации казахстанцам, но есть условие
Отправлено: 18.12.25 - 11:15
#3
Если предприниматель будет корректировать цифирь в сторону увеличения, налоговая спорить не будет.
А вот если он захочет уменьшить суммы, то попотеть ему придётся... :-)

[Исправлено: Skeptic, 18.12.2025 - 12:17]
