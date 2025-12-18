Re: Кардинально изменить правила работы такси предложили в...

Отправлено: - 11:12

Тот случай, когда можно посмеяться на тему "у нас, что, все проблемы решены?",

а можно вспомнить про "теорию разбитых окон", когда вот с таких "мелочей" и начинается наведение порядка в стране...