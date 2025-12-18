НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Кардинально изменить правила работы такси предложили в Казахстане
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53163
Кардинально изменить правила работы такси предложили в Казахстане
Отправлено: 18.12.25 - 11:12
Отправлено: 18.12.25 - 11:12
Ввести в Казахстане официальное определение "водитель такси" и закрепить статус, права и обязанности таксистов предложил депутат Елнур Бейсенбаев. Он отметил, что в законах до сих пор остаются старые термины советских времён, которые не отражают работу современных сервисов. А здоровье пассажиров и водителей в каждой поездке не застрахованы.
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2449
Re: Кардинально изменить правила работы такси предложили в...
Отправлено: 18.12.25 - 11:12
Отправлено: 18.12.25 - 11:12
#1
Тот случай, когда можно посмеяться на тему "у нас, что, все проблемы решены?",
а можно вспомнить про "теорию разбитых окон", когда вот с таких "мелочей" и начинается наведение порядка в стране...
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1001
Re: Кардинально изменить правила работы такси предложили в...
Отправлено: 18.12.25 - 12:23
Отправлено: 18.12.25 - 12:23
#2
давайте всех "ВЫЯВИМ" а потом защитим)
а когда всех оцифруем, уже по настоящему "выявим")
