Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.12.25 - 23:25
Цитата:
----Никогда !!!
таноми52:
Это когда-нибудь кончится?
----Никогда !!!
Отправлено: 16.12.25 - 23:26
Отправлено: 16.12.25 - 23:32
Цитата:
----Так и ты скажи , что ты русский кипчак
111:
даже мне чуваш говорит что он Русский!
----Так и ты скажи , что ты русский кипчак
Отправлено: 16.12.25 - 23:33
Тут русский дух, тут Русью пахнет!
Даже эфиопец об этом как то писал.,
Отправлено: 16.12.25 - 23:35
Цитата:
Цитата:
Гога:
Цитата:
Так и ты скажи , что ты русский кипчак
Отправлено: 16.12.25 - 23:37
Цитата:
Цитата:
Гога:
Цитата:
русский кипчак
Отправлено: 17.12.25 - 12:00
Цитата:
Так, стоп, а как же это:
Цитата:
На мой взгляд - самый позорный вид предательства - трижды отречься до первых петухов
111:
Мы теперь вместе! Слава России!
Так, стоп, а как же это:
Цитата:
111: Слава Украине!- Героям Слава!Украина и весь Мир.
На мой взгляд - самый позорный вид предательства - трижды отречься до первых петухов
Отправлено: 17.12.25 - 15:13
Цитата:
---Главное - вовремя переобуться
maxsaf:
На мой взгляд - самый позорный вид предательства
---Главное - вовремя переобуться
Отправлено: 17.12.25 - 15:55
Цитата:
Цитата:
Да, для меня и украинцы братский народ, Слава Украине, но, так как я все таки русский, и мы единый русский народ , и наш рупор, наш Гойда, так все решил, мы должны померяться силой русской, силой богатырской, даже с Украиной
И не забывай, что Казахстан всегда помогал и помогает России на сотни миллиардов долларов товарооборота, тогда как с Украиной мы практически не поддерживаем отношений, потому что мы русские!
Победа будет за нами!
[Исправлено: 111, 17.12.2025 - 16:56]
maxsaf:
Цитата:
самый позорный вид предательства -
Да, для меня и украинцы братский народ, Слава Украине, но, так как я все таки русский, и мы единый русский народ , и наш рупор, наш Гойда, так все решил, мы должны померяться силой русской, силой богатырской, даже с Украиной
И не забывай, что Казахстан всегда помогал и помогает России на сотни миллиардов долларов товарооборота, тогда как с Украиной мы практически не поддерживаем отношений, потому что мы русские!
Победа будет за нами!
Отправлено: 17.12.25 - 18:10
Ого как, Путин обозвал европейцев Подсвинками..
И я полностью согласен с ним, что все кто там находятся и живут, Подсвинки
Ай да Путин!
Ай да Путин!
Отправлено: 17.12.25 - 21:37
Цитата:
В инсте ещё не вкурили, что ты за типок? или ты там тоже переобуваешься на лету?
111:
потому что мы русские! Победа будет за нами!
В инсте ещё не вкурили, что ты за типок? или ты там тоже переобуваешься на лету?
Отправлено: 18.12.25 - 07:17
Цитата:
Цитата:
Смысл «вкуривать»?
У меня аккаунт открытый, хотят смотрят, хотя нет
Мне например неинтересно смотреть за редким исключением, наверно потому что я Русский?
У нас тонкая простая душа, добрая и главное справедливая!
maxsaf:
Цитата:
В инсте ещё не вкурили, ч
Смысл «вкуривать»?
У меня аккаунт открытый, хотят смотрят, хотя нет
Мне например неинтересно смотреть за редким исключением, наверно потому что я Русский?
У нас тонкая простая душа, добрая и главное справедливая!
Отправлено: 18.12.25 - 07:25
Кстати на Украине после войны хотят повысить комуслуги, это же надо как издеваться над собственным народом!
А, ссылка
А, ссылка
К
Отправлено: 18.12.25 - 08:54
Цитата:
maxsaf: Проще же таблички менятьКто бы мог подумать что найдется фон на котором трекляты коммуняки будут ещё ничего.
-
