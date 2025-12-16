НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12296
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.12.25 - 23:25
#10066
Цитата:
таноми52:
Это когда-нибудь кончится?

----Никогда !!!
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46645
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.12.25 - 23:26
#10067
Русские и наш русский мир, это особый дар, вот даже мне чуваш говорит что он Русский!
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12296
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.12.25 - 23:32
#10068
Цитата:
111:
даже мне чуваш говорит что он Русский!

----Так и ты скажи , что ты русский кипчак :lol: :lol: :lol:
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46645
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.12.25 - 23:33
#10069
Тут русский дух, тут Русью пахнет!

Даже эфиопец об этом как то писал.,
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46645
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.12.25 - 23:35
#10070
Цитата:
Гога:

Цитата:
Так и ты скажи , что ты русский кипчак

Нет. Я русский, так как принадлежу к нашему с тобой русскому миру , где мы на СВО доказываем всей планете- Мы русские и с нами Бог!
Слава России!
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46645
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.12.25 - 23:37
#10071
Цитата:
Гога:

Цитата:
русский кипчак :lol:

Он сказал что его можно называть русский чуваш, но он именно сказал что он Русский.
Да, это наш мир, мы Русские!
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29429
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.25 - 11:52
#10072
Цитата:
111:
Мы русские и с нами Бог! Слава России!

А тут ты "Слава Украине!" кричал. Переобулся? :lol:
Интернет всё помнит ;-)

тыц
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29429
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.25 - 12:00
#10073
Цитата:
111:
Мы теперь вместе! Слава России!


Так, стоп, а как же это:

Цитата:
111: Слава Украине!- Героям Слава!Украина и весь Мир.


:lol:

На мой взгляд - самый позорный вид предательства - трижды отречься до первых петухов 8-)
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12296
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.25 - 15:13
#10074
Цитата:
maxsaf:
На мой взгляд - самый позорный вид предательства

---Главное - вовремя переобуться :lol:
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46645
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.25 - 15:55
#10075
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
самый позорный вид предательства -


Да, для меня и украинцы братский народ, Слава Украине, но, так как я все таки русский, и мы единый русский народ , и наш рупор, наш Гойда, так все решил, мы должны померяться силой русской, силой богатырской, даже с Украиной
И не забывай, что Казахстан всегда помогал и помогает России на сотни миллиардов долларов товарооборота, тогда как с Украиной мы практически не поддерживаем отношений, потому что мы русские!
Победа будет за нами!

[Исправлено: 111, 17.12.2025 - 16:56]
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46645
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.25 - 18:10
#10076
Ого как, Путин обозвал европейцев Подсвинками..
И я полностью согласен с ним, что все кто там находятся и живут, Подсвинки
Ай да Путин!
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29429
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.25 - 21:37
#10077
Цитата:
111:
потому что мы русские! Победа будет за нами!

В инсте ещё не вкурили, что ты за типок? :lol: или ты там тоже переобуваешься на лету? 8-)
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46645
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.25 - 07:17
#10078
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
В инсте ещё не вкурили, ч

Смысл «вкуривать»?
У меня аккаунт открытый, хотят смотрят, хотя нет
Мне например неинтересно смотреть за редким исключением, наверно потому что я Русский?
У нас тонкая простая душа, добрая и главное справедливая!
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46645
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.25 - 07:25
#10079
Кстати на Украине после войны хотят повысить комуслуги, это же надо как издеваться над собственным народом!
Я как представитель русского мира соболезную нашим русским в Украине и так же как и все вы тут зетники и верные путинцы, хочу освободить их от такого издевательства, где комуслуги повышают и делают эксперименты на своем народе
Надеюсь дойдем до Львова!
Даешь обратно КупЯнск!
А, ссылка


[Исправлено: 111, 18.12.2025 - 08:26]
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2024
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.25 - 08:54
#10080
Цитата:
maxsaf: Проще же таблички менять
Кто бы мог подумать что найдется фон на котором трекляты коммуняки будут ещё ничего.
