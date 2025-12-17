НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин...
17.12.25 - 23:40
Первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин заявил, что некорректно связывать рост цен в Казахстане с будущим увеличением ставки НДС, потому что КХ и сельские ТОО имеют льготы по этому налогу. Согласны ли вы с таким выводом?
Re: Первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин...
17.12.25 - 23:40
Складывается впечатление, что они не живут в Казахстане, и не знают РЕАЛЬНОСТИ, а на работу приезжают из-за рубежа: - каждый год, перед ежегодным 10 %-ным повышением пенсии, торгаши АВТОМАТИЧЕСКИ поднимают на 5-10 % цены на свои товары, а перед принятием нового налогового Кодекса, с его ДРАКОНОВСКИМИ нормами, они естественно подстраховались и уже ПОДНЯЛИ цены на ВСЁ, по принципу:- "...лучше ПЕРЕБДЕТЬ, чем недобдеть...".

Так что это у Амрина: - это дежурные слова, не более того.
