«Не вскрывая асфальт» - Новый метод ремонта труб внедряет водоснабжающая компания в Костанае
 
 
NG.kz
«Не вскрывая асфальт» - Новый метод ремонта труб внедряет водоснабжающая компания в Костанае
Отправлено: 17.12.25 - 22:44
Отправлено: 17.12.25 - 22:44
Бестраншейный метод позволит ремонтировать трубы, не сильно нарушая благоустройство, отметил директор ГКП «Костанай-Су» на аппаратном совещании в горакимате. Сейчас для этого компания закупила специальные машины, способные к таким работам.
родом из Шанхая2022
Re: «Не вскрывая асфальт» - Новый метод ремонта труб внедряет...
Отправлено: 17.12.25 - 22:44
Отправлено: 17.12.25 - 22:44
......наконец то и до нас дошли современные технологии,трубы все отремонтируют и не будет порывов с нечистотами,а то триклятые коммуняки оставили нам дрявые трубы...
ACROS
Re: «Не вскрывая асфальт» - Новый метод ремонта труб внедряет...
Отправлено: 17.12.25 - 23:14
Отправлено: 17.12.25 - 23:14
Цитата:
родом из Шанхая2022:
триклятые коммуняки оставили нам дрявые трубы...



Вам, "новым" казахам-буржуям - никто не мешал за ТРИДЦАТЬ лет Независимсти поменять ВСЕ трубы.
§ maxsaf
«Не вскрывая асфальт» - Новый метод ремонта труб внедряет водоснабжающая компания в Костанае
Отправлено: 17.12.25 - 23:43
Цитата:
ACROS:
никто не мешал за ТРИДЦАТЬ лет Независимсти поменять ВСЕ трубы.

Проще же таблички менять :lol:
