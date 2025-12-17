НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Учительница обманом оформляла микрокредиты на коллег в Костанае. Сумма ущерба - 3,6 млн тенге
 
 
Учительница обманом оформляла микрокредиты на коллег в Костанае. Сумма ущерба - 3,6 млн тенге
Отправлено: 17.12.25 - 17:05
Помимо работы учителем, женщина совмещала должность председателя профсоюзной организации школы. И под видом оказания материальной помощи от профсоюза брала онлайн кредиты на коллег.
ПолиграфЪ Боярышников
Отправлено: 17.12.25 - 17:05
такую же подобную аферу провернула учительница в школе № 19 и уехала в Россию. Кому верить ?

