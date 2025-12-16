НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53157
Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 16.12.25 - 09:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Система содержит целый ряд нерешенных вопросов и не готова к запуску, что приводит к социальному напряжению среди предпринимателей. С 1 января 2026 года вступит в силу проект по внедрению Национального каталога товаров (НКТ). НПП требует срочной отмены этой "новеллы".
Читать новость

Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2316
Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 17.12.25 - 09:07
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Кстати в России посещаемость гиппермаркетов падает,а те же хозяева открывают небольшие магазины 200-300м2 в спальных районах

Если быть по-точнее, то гипермаркеты это типа Metro, Глобуса или Ашана, в спальных районах их действительно нет.
Далее обычные супермаркеты, владельцами которых не являются вышеуказанные сети, в спальных районах типа Перекрестка, Пятерочки под управлением Х5, Дикси, Магнит, Фикспрайз, есть более мелкие по объему сети типа Магнолии с Фасолью :-)

Есть магазины например как ваш в Затобольске. У меня родители живут в своем доме, мы часто к ним ездим, благо недалеко. В их деревне есть частный магазин, где по утрам всегда все свежее, хлеб привозят с частной пекарни, молочка кроме сетевой (типа Простоквашино) имеется и от частника, есть при магазине небольшое кафе, где можно взять кофе или чай, есть всякого рода бутерброды, пирожное, тоже от частника, продукция качественная.

[Исправлено: Нурбанчик, 17.12.2025 - 10:37]
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2316
Re: Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 17.12.25 - 09:23
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последние лет 10-15 строят жилые дома с предназначением первого этажа в аренду, в том числе под торговые сети.
У меня на углу дома Магнит, я хожу в него редко, через два дома Дикси, Пятёрочка, Фикспрайз. Чуток подальше в другом направлении от дома Чижик и Перекресток.
Все торговые сети работают с 8 до 23, только Фикспрайз с 9 до 22.
Овощи, зелень, рыбу (разную) беру у частника в магазине, как и мясо к другого, к частникам вопросов нет, за немало лет они заслужили хорошую репутацию среди жителей, есть ещё несколько частных мясных но там мясо мне не понравилось.
Про магазины что написал, это в максимум в 3-4 мин пешком., Чижик с Перекрестком немного подальше.
Есть одна круглосуточная "лавка" в жилом доме типа "Пиво-табак", всякого "контингента" я там не замечал по утрам, так как рано выезжаю на работу.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10473
Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 17.12.25 - 09:46
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Про магазины что написал, это в максимум в 3-4 мин пешком

Ну вот видите ,то есть формат "Магазин удома" популярен и работает.
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2316
Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 17.12.25 - 10:37
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну вот видите ,то есть формат "Магазин у дома" популярен и работает.

Район у нас довольно молодой, поэтому всё строилось с учетом размещения торговых сетей и арендных площадей на 1 этажах жилых домов. Если взять старые районы где инфраструктура под торговые сети ограничена, или взять те же районы, например в Москве внутри Садового кольца где аренда довольно дорогая, то да развивать торговые сети там сложно. Или взять частную застройку типа жилых поселков за МКАД. Вот в принципе гипермаркеты им всем в помощь.
Как вы заметили, что в России посещаемость гипермаркетов падает, это факт, гипермаркеты начинают сдавать часть своих складских зон и помещений в аренду.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 85, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 85
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS