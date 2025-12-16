Отправлено: - 10:37

Добринцофф:

Ну вот видите ,то есть формат "Магазин у дома" популярен и работает.

Цитата:Район у нас довольно молодой, поэтому всё строилось с учетом размещения торговых сетей и арендных площадей на 1 этажах жилых домов. Если взять старые районы где инфраструктура под торговые сети ограничена, или взять те же районы, например в Москве внутри Садового кольца где аренда довольно дорогая, то да развивать торговые сети там сложно. Или взять частную застройку типа жилых поселков за МКАД. Вот в принципе гипермаркеты им всем в помощь.Как вы заметили, что в России посещаемость гипермаркетов падает, это факт, гипермаркеты начинают сдавать часть своих складских зон и помещений в аренду.