Реагенты на дорогах Костаная: позиция акима и обращения водителей
Реагенты на дорогах Костаная: позиция акима и обращения водителей
Отправлено: 16.12.25 - 15:45
Отправлено: 16.12.25 - 15:45
Аким города высказался о применении песко-соляной смеси и реагентов на улицах Костаная в зимний период. По его словам, коммунальные службы используют их, прежде всего, из соображений безопасности. У водителей и пешеходов на сей счёт разные, порой противоположные мнения.
Отправлено: 16.12.25 - 15:45
Отправлено: 16.12.25 - 15:45
Одно радует, акимы в казахстане долго не работают на одном месте, и часто по прошествии пары лет, их имён никто не помнит , все это временно
Отправлено: 16.12.25 - 16:26
Отправлено: 16.12.25 - 16:26
Надо чтобы эти умники уяснили для себя одно - на скользкой дороге машину может занести на ровном месте - не надо уплотнять дороги! На примере абая в районе жанакалы - настолько узко, что живот машинально втягиваешь, чтобы втиснуться. А если поведет? А если швырнет соседнюю машину? Найдите умных, толковых проектировщиков и дорожников!
Также по теме - реагенты нужно убирать через несколько часов. Они не должны разъедать обувь, лакокрасочное покрытие, не должны оседать на кафеле в магазине, кафе или поликлинике. Наши опять не умеют пользоваться благами цивилизации. Но деньги бюджетные на это все вбухивают так, как будто умеют
Отправлено: 16.12.25 - 17:06
Отправлено: 16.12.25 - 17:06
Приезжайте в Затобольск,здесь ничего не сыпят,у нас настоящаяя зима без грязевой каши.
Отправлено: 16.12.25 - 19:27
Отправлено: 16.12.25 - 19:27
И гололёда, нет??
Или денег в районном бюджете на подсыпку нет ??
Ксати: у вас было заложено на 2025 год на ЖКХ более 20 ярдов тенге.
у нас настоящаяя зима без грязевой каши.
И гололёда, нет??
Или денег в районном бюджете на подсыпку нет ??
Ксати: у вас было заложено на 2025 год на ЖКХ более 20 ярдов тенге.
Отправлено: 16.12.25 - 20:05
Отправлено: 16.12.25 - 20:05
У нас и раньше только песочком подсыпали,но без соли,насчёт гололёда не могу сказать,наверное всё таки есть,я в основном на машине передвигаюсь,привык уже.
И гололёда, нет?? Или денег в районном бюджете на подсыпку нет ?? Ксати: у вас было заложено на 2025 год на ЖКХ более 20 ярдов тенге.
У нас и раньше только песочком подсыпали,но без соли,насчёт гололёда не могу сказать,наверное всё таки есть,я в основном на машине передвигаюсь,привык уже.
Отправлено: 16.12.25 - 20:30
Отправлено: 16.12.25 - 20:30
Действительно, пора уже власти понять, что соль из снега и наледи делает только соленую грязь и это знаеют все и её надо посыпать на пешеходных дорожках, на тротуарах, чтобы "спасти" жизнь перебегающего или идущего пешехода и на перекрестке, где всегда давишь на газ или на тормоз! В остальных случаях, соленая грязь только загрязняют землю, воду реки, попадает в телефонные люки, разъедает асфальт, обувь и тому подобное! Если будут продолжать сыпать солевой песок, нужна петиция в количестве 50000 человек от всей области и подать акиму области о прекращении засыпать солью проезжую часть! Как в примете: рассыпешь соль, быть ссоре или беде!
Отправлено: 17.12.25 - 09:11
Отправлено: 17.12.25 - 09:11
варварский способ борьбы с гололедом. Помню в далекие советские времена, когда и снега было в разы больше особых проблем с гололедом не было. Снег где снегоуборочными машинами, где лопатами убирали, а на перекрестках чистый песок сыпали. И этого было достаточно. Зато город был чистым, белым. А по весне ручьи тоже чистыми, ну и люди значительно добрее. Я за отмену этих реагентов. Отрава потом идет в почву и в водоемы.
