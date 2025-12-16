НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53157
Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 16.12.25 - 09:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Система содержит целый ряд нерешенных вопросов и не готова к запуску, что приводит к социальному напряжению среди предпринимателей. С 1 января 2026 года вступит в силу проект по внедрению Национального каталога товаров (НКТ). НПП требует срочной отмены этой "новеллы".
Читать новость

Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1869
Re: Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 16.12.25 - 09:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кем заполняется и какими сведениями?

Национальный каталог товаров формируется на основании сведений о товарах, предоставляемых:

1) импортерами и производителями товаров;

2) другими субъектами торговой деятельности по собственной инициативе;

3) Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров в отношении товаров, произведенных и находящихся в обращении на территории Республики Казахстан до 1 января 2026 года.





[url=Кем заполняется и какими сведениями? Национальный каталог товаров формируется на основании сведений о товарах, предоставляемых: 1) импортерами и производителями товаров; 2) другими субъектами торговой деятельности по собственной инициативе; 3) Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров в отношении товаров, произведенных и находящихся в обращении на территории Республики Казахстан до 1 января 2026 года. Источник: © pro1c.kz]Кем заполняется и какими сведениями? Национальный каталог товаров формируется на основании сведений о товарах, предоставляемых: 1) импортерами и производителями товаров; 2) другими субъектами торговой деятельности по собственной инициативе; 3) Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров в отношении товаров, произведенных и находящихся в обращении на территории Республики Казахстан до 1 января 2026 года. Источник: © pro1c.kz[/url][url=Кем заполняется и какими сведениями? Национальный каталог товаров формируется на основании сведений о товарах, предоставляемых: 1) импортерами и производителями товаров; 2) другими субъектами торговой деятельности по собственной инициативе; 3) Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров в отношении товаров, произведенных и находящихся в обращении на территории Республики Казахстан до 1 января 2026 года. Источник: © pro1c.kz]Правила [/url]
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
911
Re: Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 16.12.25 - 10:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что за новый геморрой придумали там наверху? что это дает в итоге? Видится мне, что интересы крупных торговцев власть пропихивает в жизнь. Нам покупателям фиолетово- находится товар в каталоге или нет. Пришел купил и счастлив. Или что то я не понимаю?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10472
Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 16.12.25 - 10:41
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная "помощь бизнесу",сидит в правительстве банда бездельников- дармоедов и создаёт видимость работы.
Цитата:
рихард:
что за новый геморрой придумали там наверху? что это дает в итоге? Видится мне, что интересы крупных торговцев власть пропихивает в жизнь

Мне то же так видиться,крупная сеть с целым департаментом айтишников и бухгалтеров,легко подстроиться под новые правила,а небольшой магазинчик,где зачастую хозаяин-это водитель,продавец,грузчик и бухгалтер просто будет платить им штрафы на ровном месте пока не плюнет на всё это и пополнит армию безработных.

[Исправлено: Добринцофф, 16.12.2025 - 11:44]
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17313
Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 16.12.25 - 11:10
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: Очередная "помощь бизнесу",сидит в правительстве банда бездельников- дармоедов и создаёт видимость работы.
Если они каждый месяц не будут придумывать че нибудь новенькое) то все будут говорить что пиджаки зря просиживают в кабинетах. Вот и стараются усложнять людям жить) Что б жизнь мёдом не казалась)
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1869
Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 16.12.25 - 11:33
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
,а небольшой магазинчик,где зачастую хозаяин-это


так там же написано выше - по собственной инициативе . какие то добавления были ? Сами интересовались этим вопросом ? Выше скинул ссылку .

[Исправлено: YESNO, 16.12.2025 - 12:34]
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10472
Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 16.12.25 - 11:37
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
так там же написано выше - по собственной инициативе .

У меня вот нет такой инициативы,но этому никому не интересно,с 2026 года они будут кошмарить бизнес этим НКТ и собирать штрафы.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7908
Re: Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 16.12.25 - 11:46
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видится мне, что интересы крупных торговцев власть пропихивает в жизнь
Кто не знаком трудами Карла Маркса, тот будет рвать на себе волосы и возмущаться. Там прямым текстом говорится: богатые у власти (владельцы крупного бизнеса) заинтересованы прежде всего о себе и в случае перепроизводства излишки товаров не будут бесплатно розданы беднякам,а уничтожены чтобы не упала стоимость и доходы от этого товара. Что имеем в итоге. Торговля будет сосредоточена только в руках владельцев ТРЦ,супермаркетов и не более. Нам оставят булочную или донерку,но их добьют проверяющие и вынудят закрыться
Профайл Посетить вебсайт
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2447
Re: Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 16.12.25 - 13:33
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдаётся мне, ликвидация ИП с их "магазинами у дома", хоть продовольственными, хоть промтоварными, и есть цель чиновничества, коррупционно связанного с крупными торговыми сетями в угоду этим сетям.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1232
Re: Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 16.12.25 - 20:50
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Магазины у дома в эпоху капитализма будут исчезать, т.к. не выдержат конкуренции с крупными торговыми центрами, поэтому все небольшие магазины должны примкнуть к ним и продавать их товар!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29425
Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 16.12.25 - 22:36
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
ликвидация ИП с их "магазинами у дома"

У нас нету никаких магазинов у дома, и ниче все живы-здоровы. Вообще никаких проблем. Единственное условие - обязательное наличие автотранспорта. Но тут многие патриоты мне все уши прожужжали, что город битком забит крутыми тачками, так что норм, можете закрывать. :lol:
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10472
Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 16.12.25 - 22:57
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
Магазины у дома в эпоху капитализма будут исчезать, т.к. не выдержат конкуренции с крупными торговыми центрами,

Магазины у дома и крупные торговые центры,не конкуренты другу другу,разные форматы и разные покупатели.
Вы знаете очень удобно спуститься на лифте с 9 этажа купить необходимые продукты,а не тащиться через весь город за пакетом пельменей,пакетом молока,булкой хлеба и пачкой сигарет в торговый центр.Кстати в России посещаемость гиппермаркетов падает,а те же хозяева открывают небольшие магазины 200-300м2 в спальных районах,лень двигатель прогресса лучше переплатить 500-1000 тнг и купить всё здесь и сейчас чем потратить 2000 на бензин и убить 2 часа в пробках пока доедешь до торгово центра .
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10472
Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 16.12.25 - 22:59
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У нас нету никаких магазинов у дома

Ну так открой,ко мне друзья немцы приезжали у них то же нету магазинов возле дома,а раз в неделю они ездят закупаются в супермаркет,но говорят если бы такой небольшой магазинчик был,то было бы очень удобно.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29425
Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 17.12.25 - 01:38
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну так открой

Я живу в лесу, тут нет покупателей))

Цитата:
Добринцофф:
не тащиться через весь город за пакетом пельменей,пакетом молока,булкой хлеба и пачкой сигарет в торговый центр.

У меня по пути на работу несколько магазинов, поэтому вообще не проблема.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS