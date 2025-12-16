НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Реагенты на дорогах Костаная: позиция акима и обращения водителей
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53157
Реагенты на дорогах Костаная: позиция акима и обращения водителей
Отправлено: 16.12.25 - 15:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким города высказался о применении песко-соляной смеси и реагентов на улицах Костаная в зимний период. По его словам, коммунальные службы используют их, прежде всего, из соображений безопасности. У водителей и пешеходов на сей счёт разные, порой противоположные мнения.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
583
Re: Реагенты на дорогах Костаная: позиция акима и обращения...
Отправлено: 16.12.25 - 15:45
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно радует, акимы в казахстане долго не работают на одном месте, и часто по прошествии пары лет, их имён никто не помнит :lol: , все это временно
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2023
Re: Реагенты на дорогах Костаная: позиция акима и обращения...
Отправлено: 16.12.25 - 16:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо чтобы эти умники уяснили для себя одно - на скользкой дороге машину может занести на ровном месте - не надо уплотнять дороги! На примере абая в районе жанакалы - настолько узко, что живот машинально втягиваешь, чтобы втиснуться. А если поведет? А если швырнет соседнюю машину? Найдите умных, толковых проектировщиков и дорожников!

Также по теме - реагенты нужно убирать через несколько часов. Они не должны разъедать обувь, лакокрасочное покрытие, не должны оседать на кафеле в магазине, кафе или поликлинике. Наши опять не умеют пользоваться благами цивилизации. Но деньги бюджетные на это все вбухивают так, как будто умеют
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10470
Реагенты на дорогах Костаная: позиция акима и обращения водителей
Отправлено: 16.12.25 - 17:06
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приезжайте в Затобольск,здесь ничего не сыпят,у нас настоящаяя зима без грязевой каши.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8661
Реагенты на дорогах Костаная: позиция акима и обращения водителей
Отправлено: 16.12.25 - 19:27
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
у нас настоящаяя зима без грязевой каши.


И гололёда, нет??
Или денег в районном бюджете на подсыпку нет ??
Ксати: у вас было заложено на 2025 год на ЖКХ более 20 ярдов тенге.

[Исправлено: ACROS, 16.12.2025 - 20:29]
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10470
Реагенты на дорогах Костаная: позиция акима и обращения водителей
Отправлено: 16.12.25 - 20:05
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
И гололёда, нет?? Или денег в районном бюджете на подсыпку нет ?? Ксати: у вас было заложено на 2025 год на ЖКХ более 20 ярдов тенге.

У нас и раньше только песочком подсыпали,но без соли,насчёт гололёда не могу сказать,наверное всё таки есть,я в основном на машине передвигаюсь,привык уже.
Профайл
абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1231
Реагенты на дорогах Костаная: позиция акима и обращения водителей
Отправлено: 16.12.25 - 20:30
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, пора уже власти понять, что соль из снега и наледи делает только соленую грязь и это знаеют все и её надо посыпать на пешеходных дорожках, на тротуарах, чтобы "спасти" жизнь перебегающего или идущего пешехода и на перекрестке, где всегда давишь на газ или на тормоз! В остальных случаях, соленая грязь только загрязняют землю, воду реки, попадает в телефонные люки, разъедает асфальт, обувь и тому подобное! Если будут продолжать сыпать солевой песок, нужна петиция в количестве 50000 человек от всей области и подать акиму области о прекращении засыпать солью проезжую часть! Как в примете: рассыпешь соль, быть ссоре или беде!

[Исправлено: абике, 16.12.2025 - 21:30]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 81, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 81
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS