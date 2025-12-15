мира ----ты вроде как отмечал , что ты кыпчак ??? Уж определись , кто ты , сделай Самоидентификацию
Хех.. Более глупого вопроса еще не слышал.. Владимир Соловьев написал книгу Мы русские и с нами Бог, он кто по твоему, неужели еврей, представитель русского мира? А те казахи, буряты, чеченцы и тд, защищающие Россию на СВО, разве не представители русского мира? Это или и у них спроси, кто они такие и почему они гордо называют себя русскими, впрочем не надо, а то в ответ получишь автоматную очередь..
У тебя рода нет, какой я тебе братан. Братья мне кыпшаки карабалыки.
Война нас брат объединила и теперь мы в одной Великой Лодке под названием Русский Мир, мы великие Зетпатриоты, мы Путинцы, мы настоящая Элита России, многие из которых сейчас проливают кровь в борьбе с нацистами, искупая свою вину будь то убийства или педофилия, кровью на СВО. Мы теперь вместе! Слава России!
Съездил в Екатеринбург, пригласили! Практически нет никаких признаков войны, но до чего быстро к интернету привыкаешь, а тут сутки после переезда вообще не работает, Ватсапп не грузится, Телеграмм с перебоями, про Ютуб нужно просто промолчать. Екатеринбург , конечно помпезный город с большими деньгами, кроме автовокзала, качество жизни на высоте,на кой им новые территории? Хотя заметил, наши россияне(переехавшие), немного стесняются её, предпочитают не замечать. Только в метро большими буквами зазывают, 3100000 единоразовая выплата и на 10 млн налоговые и кредитные каникулы! Одного только парня заметил с рюкзаком с большой буквой Z
Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать