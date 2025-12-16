Феодор МАЦУКАТОВ: Казахстан в матрице будущего мира
На пути к блестящему будущему, которое ему предопределено судьбой, Казахстану придется решить ряд хронических внутренних проблем: наладить нормальные коммуникации власти с народом, побороть коррупцию, устранить ряд иных противоречий. Читать новость
В этой связи восторг некоторых по поводу каких-то «эпохальных» военных и экономических соглашений с США, Великобританиейи пр. – ничто иное, как детский лепет. Полагаю, что это очень мудрая игра нашего президента, который прекрасно понимает, что нам нужно,
Трамп все равно у нас отберет все, а потому лучше отдать как и отдали 70 на 30 месторождения чего то там, вольфрама что ли, даже не за копейки, то же самое ждет и другие месторождения в том числе и урана отойдут
По добыче урана Казахстан лидирует в мире, на нашу долю приходится около 40 % объема добычи в мире. Казахстан пока не особо развил собственных промышленных мощностей по обогащению внутри страны, кроме Ульбинского металлургического завода, который не просто перерабатывают уран, но уже производят готовый ядерный топливный продукт в сотрудничестве с Китаем. В основном экспортируем природный уран, а обогащение делается за границей, в том числе в России или другими партнёрами.
Ниже в видео эксперт говорит (От 08.12.2025 года), что Россия добывает уран на своей территории, но меньше, чем нужно для всех своих нужд, поэтому импортирует значительные объемы природного урана из Казахстана. С его слов в Казахстане оно добывается, перемещается, например на Уральский электрохимический комбинат для обогащения. Потом это всё уедет в США. Там они его перерабатывают по своим стандартам, делают, собственно свои стержни, трубки и отправляют по всему миру на атомные реакторы, которые работают на мертвом топливе и в том числе на своих реакторах. Так вот, через 3-4 года, если Россия на это пойдёт, это будет изящнее предательства, измены Родины, если Россия будет, казалось бы, да, наши партнёры Казахстан, Узбекистан, это наши партнёры в Азии, но мы понимаем, что строятся эти атомные электростанции российские, которые Росатом будет строить за деньги нашего бюджета. Они же даже денег не дают. Мы же строим за свои деньги все атомные электростанции. Мы строим атомную электростанцию в Казахстане рядом с месторождениями Урана, которые в Казахстане будут добывать. Не Казахстан, а французские, английские, американские компании будут добывать Уран, там же его обогащать, чтобы не завозить в Россию. Если Россия построит эти две атомные электростанции в Узбекистане и Казахстане, сейчас мы с вами это будем видеть, это просто, что через 4-5 лет Россия выкинут с этого рынка полностью...
Что Россия будет выброшена с рынка через 4-5 лет, это гипотеза и маловероятно.
Kairat stayer: Россия добывает уран на своей территории, но меньше, чем нужно для всех своих нужд, поэтому импортирует значительные объемы природного урана из Казахстана.
Ну поэтому и посадили в своё время М.Джакишева, чтобы сию гененральную линию не ломал. Как он утверждает, по личной просьбе В.В.Путина! Не берусь утверждать, что это всё правда, однако, действительно львиная доля нашего необогащенного урана уходит в Россию, чему он действительно пытался препятствовать.
Это у меня не шпилька в адрес России, они как раз правильно всё сделали, лоббируя свои интересы! Это сожаление по поводу наших политиков, в частности в нашем случае Назарбаева! В угоду чужим интересам посадить на 11 лет своего квалифицированного кадра, которого очень ценили японские партнёры, это как то не очень, надо сказать! Японцы кстати очень быстро и отказались от долгосрочного сотрудничества, у них достаточно сильно в бизнесе ценится личный контакт.
Цитата:///Недавний всплеск напряжения, связанный с переименованием улиц Рудного, показал, что у людей нет понимания того///
Ещё раз повторю, слова великого Ленина: "...то государство будет успешным и конкурентным, которое решит НАЦИОНАЛЬНЫЙ вопрос.....". ПСС, кажеться из статьи " Две тенденции в решении национльного вопроса".
Цитата:///«Наверное в мире нет места, более богатого полезными ископаемыми, чем Казахстан».///
То же самое примерно, сказал Назарбаев Путину ( а, он как никто знает что там ВНУТРИ), на какой то "зелёной" конференции: "...вся эта - ЗЕЛЁНАЯ энергетика - ХЕРНЯ, у нас нефти и газа хватит на много поколении...." - так что - сидеть на нефтяной игле - это наша -НАЦИОНАЛЬНАЯ идея, наряду с коррупционным бизнесом.
ACROS: мне не вериться, в то что этот человек так СТАРАЛСЯ ради ИДЕИ: - все вокруг ДЕРБАНИЛИ Казахстан и его подземные богатства ка
Ну не верится, можете не верить! Однако милллиардов в хищении которых его обвинили, у него не нашли, а что ему мешает сейчас после отсидки, если запрятал эти миллиарды уехать куда нибудь на Миальдивы или Дубай и отдыхать после праведных трудов? И потом можно стараться и не за идею, можно просто хорошо делать своё дело! При всём при том, что дербанили , мы можем утешиться тем, что дербанили умные и квалифицированные люди, чего нельзя сказать о нынешнем поколении чиновников! Дербанят может быть тоже, но при этом как то неумело руководят страной, всё норовят не только государство объегорить, но и в карман к простому населению залезть!
