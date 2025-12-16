Отправлено: - 15:24

Трамп все равно у нас отберет все, а потому лучше отдать как и отдали 70 на 30 месторождения чего то там, вольфрама что ли, даже не за копейки, то же самое ждет и другие месторождения в том числе и урана отойдут

Друзья, всем желаю хорошего праздничного дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!Цитата:По добыче урана Казахстан лидирует в мире, на нашу долю приходится около 40 % объема добычи в мире. Казахстан пока не особо развил собственных промышленных мощностей по обогащению внутри страны, кроме Ульбинского металлургического завода, который не просто перерабатывают уран, но уже производят готовый ядерный топливный продукт в сотрудничестве с Китаем. В основном экспортируем природный уран, а обогащение делается за границей, в том числе в России или другими партнёрами.Ниже в видео эксперт говорит (От 08.12.2025 года), что Россия добывает уран на своей территории, но меньше, чем нужно для всех своих нужд, поэтому импортирует значительные объемы природного урана из Казахстана. С его слов в Казахстане оно добывается, перемещается, например на Уральский электрохимический комбинат для обогащения. Потом это всё уедет в США. Там они его перерабатывают по своим стандартам, делают, собственно свои стержни, трубки и отправляют по всему миру на атомные реакторы, которые работают на мертвом топливе и в том числе на своих реакторах. Так вот, через 3-4 года, если Россия на это пойдёт, это будет изящнее предательства, измены Родины, если Россия будет, казалось бы, да, наши партнёры Казахстан, Узбекистан, это наши партнёры в Азии, но мы понимаем, что строятся эти атомные электростанции российские, которые Росатом будет строить за деньги нашего бюджета. Они же даже денег не дают. Мы же строим за свои деньги все атомные электростанции. Мы строим атомную электростанцию в Казахстане рядом с месторождениями Урана, которые в Казахстане будут добывать. Не Казахстан, а французские, английские, американские компании будут добывать Уран, там же его обогащать, чтобы не завозить в Россию. Если Россия построит эти две атомные электростанции в Узбекистане и Казахстане, сейчас мы с вами это будем видеть, это просто, что через 4-5 лет Россия выкинут с этого рынка полностью...Что Россия будет выброшена с рынка через 4-5 лет, это гипотеза и маловероятно.