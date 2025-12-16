НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Феодор МАЦУКАТОВ: Казахстан в матрице будущего мира
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53155
Феодор МАЦУКАТОВ: Казахстан в матрице будущего мира
Отправлено: 16.12.25 - 13:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На пути к блестящему будущему, которое ему предопределено судьбой, Казахстану придется решить ряд хронических внутренних проблем: наладить нормальные коммуникации власти с народом, побороть коррупцию, устранить ряд иных противоречий.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46636
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Казахстан в матрице будущего мира
Отправлено: 16.12.25 - 13:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В этой связи восторг некоторых по поводу каких-то «эпохальных» военных и экономических соглашений с США, Великобританиейи пр. – ничто иное, как детский лепет. Полагаю, что это очень мудрая игра нашего президента, который прекрасно понимает, что нам нужно,

Трамп все равно у нас отберет все, а потому лучше отдать как и отдали 70 на 30 месторождения чего то там, вольфрама что ли, даже не за копейки, то же самое ждет и другие месторождения в том числе и урана отойдут
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2022
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Казахстан в матрице будущего мира
Отправлено: 16.12.25 - 13:33
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Есть еще термоядерная энергия. Она абсолютно экологична, но управлять этой мощью мы еще не научились. Но за ней будущее.

Не то что управлять, даже получить на выходе больше чем подали на вход не способны. Такая же игрушка как ии - ресурсов тратится вагон, в итоге получаем "пшик".

Цитата:
что надо заниматься чем-то более созидательным, чем переименованиями, лозунгами и размахиванием флагов

Ну вот именно поэтому мы и будем находиться в той же заднице вне зависимости от смены полярности мира. Мы заняты чем угодно кроме "дела".
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS