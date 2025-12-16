Отправлено: - 13:20

Это был последний день отдыха в Турции. Семья Александры САДУЕВОЙ уже собиралась возвращаться в номер, когда на пирсе маленький мальчик – лет примерно шести – бросился в воду за уплывающим шлёпанцем… Сначала все выглядело, как обычная детская игра, а потом - крики о помощи…