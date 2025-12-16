НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Буллинг не «закаляет», а ранит - Как в школьных конфликтах распознать, кто в нем жертва и кто агрессор. И что делать с обоими?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53155
Буллинг не «закаляет», а ранит - Как в школьных конфликтах распознать, кто в нем жертва и кто агрессор. И что делать с обоими?
Отправлено: 16.12.25 - 13:14
В Костанае подросток подвергался длительной социальной травле. Только через 5 месяцев, когда начались попытки selfharm (самоповреждение), родители вместе с сыном пришли на консультацию к психологу. О ранах, которые не видно, рассказала «НГ» кандидат педагогических наук Дина МОРОЗОВА.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46636
Re: Буллинг не «закаляет», а ранит - Как в школьных конфликтах...
Отправлено: 16.12.25 - 13:14
#1
Больше скажу, это идет не только в подростковом возрасте, а среди взрослых, у нас например в ОСИ активисты предлагают недовольных тем, что если спросишь за свои деньги, куда они идут, активисты предлагают создавать петицию и выселять таких со двора, как правило кто то начинает жаловаться на кого либо в общей группе, на того кто критикует ОСИ, и там идет полный буллинг на несчастного, обзывания и тд, и это вот уже идет 4 года
Из последнего вот это:


А ведь люди спросили просто за то, куда делись сумасшедшие деньги за пульты от старого и потом нового шлагбаума, где пульты продают по 25 тысяч тенге при их стоимости в 6000..
Вот так взрослые и учат детей сами
