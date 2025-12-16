Отправлено: - 13:14

Больше скажу, это идет не только в подростковом возрасте, а среди взрослых, у нас например в ОСИ активисты предлагают недовольных тем, что если спросишь за свои деньги, куда они идут, активисты предлагают создавать петицию и выселять таких со двора, как правило кто то начинает жаловаться на кого либо в общей группе, на того кто критикует ОСИ, и там идет полный буллинг на несчастного, обзывания и тд, и это вот уже идет 4 годаИз последнего вот это:А ведь люди спросили просто за то, куда делись сумасшедшие деньги за пульты от старого и потом нового шлагбаума, где пульты продают по 25 тысяч тенге при их стоимости в 6000..Вот так взрослые и учат детей сами