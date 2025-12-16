Отправлено: - 13:04

В этой связи восторг некоторых по поводу каких-то «эпохальных» военных и экономических соглашений с США, Великобританиейи пр. – ничто иное, как детский лепет. Полагаю, что это очень мудрая игра нашего президента, который прекрасно понимает, что нам нужно,

Цитата:Трамп все равно у нас отберет все, а потому лучше отдать как и отдали 70 на 30 месторождения чего то там, вольфрама что ли, даже не за копейки, то же самое ждет и другие месторождения в том числе и урана отойдут