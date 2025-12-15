"Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" - Гибель женщины на пешеходном переходе прокомментировал аким Костаная

Отправлено: - 10:27

Все предложения как замок - от честных людей. Не... водительские удостоверения раздавать направо и налево. И, кстати, за сбитие пешехода вне пешеходного перехода отвечать должен ... пешеход. В том числе и возмещать ущерб нанесенный тс.

Что касается телефонов. Нет, не отменили этот пункт в пдд. Просто у нас в стране никому нельзя доверять, во всяком случае было нельзя, сейчас не знаю, возможно и стали люди более ответственными и честными, хотя судя по непрекращающемуся скулежу в интернетах вряд ли.

В то же время у полицейской службы нет технических средств для фиксации подобных правонарушений, поэтому сама фиксация их подразумевает непосредственное визуальное определение самим полицейским, честное и ответственное. Ну а дальше читаем предыдущий абзац.

Впрочем, у нас и за явные нарушения, типа правил остановки и стоянки, привлекают по большим праздникам, так что, что уж о телефонах говорить.

Таков общественный договор. Мы не лезем в воровство, растраты и вообще бестолковость чиновничьи, а за это по мелочи, на копейки, но с очень гордым видом нарушаем законодательство. По-простому, мы закрываем глаза на них, они закрывают глаза на нас, и иногда для имитации лениво "перегавкиваемся" - там какого-нибудь мелкого коррупционера на пять минут в тюрьму на экскурсию сводят, ну и у нас тут пару десятков человек за превышение скорости оштрафуют. При этом сотни и тысячи с обеих сторон остаются безнаказанными. Всё хорошо, все довольны.