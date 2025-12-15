НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.12.25 - 08:01
#10051
Цитата:
Гога:

Цитата:
мира ----ты вроде как отмечал , что ты кыпчак ??? Уж определись , кто ты , сделай Самоидентификацию


Хех..
Более глупого вопроса еще не слышал..
Владимир Соловьев написал книгу Мы русские и с нами Бог, он кто по твоему, неужели еврей, представитель русского мира?
А те казахи, буряты, чеченцы и тд, защищающие Россию на СВО, разве не представители русского мира?
Это или и у них спроси, кто они такие и почему они гордо называют себя русскими, впрочем не надо, а то в ответ получишь автоматную очередь..
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29421
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.12.25 - 11:32
#10052
Цитата:
111:
А те казахи, буряты, чеченцы и тд, защищающие Россию на СВО, разве не представители русского мира?

А ты чё, тоже как и они, русский мир защищаешь? Лёжа на диване? :lol:
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.12.25 - 11:47
#10053
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
А ты чё, тоже как и они, русский мир защищаешь? Лёжа на диване? :lol:

А как же?
И ты и я и все мы, включая Соловьева - русские патриоты!

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29421
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.12.25 - 11:51
#10054
Цитата:
111:
И ты и я и все мы, включая Соловьева - русские патриоты!

Вот только грязь из болот ты один вытаскивал, поэтому не надо теперь переобуваться в прыжке. Интернет всё помнит. ;-)
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.12.25 - 11:54
#10055
Вот такое кресло шикарное



Сравни с моим, более скромным

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.12.25 - 11:55
#10056
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Вот только грязь из болот

Это война, мой русский брат, смерть сотен тысяч наших русских ребят, это не грязь, это наша война и она именно такая, какая есть, без прикрас
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12293
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.12.25 - 14:06
#10057
Цитата:
111:
Более глупого вопроса еще не слышал..

----Но ответа , как всегда , не дал :lol: ;-)
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29421
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.12.25 - 19:16
#10058
Цитата:
111:
мой русский брат

Не, подмазаться уже не получится - интернет всё помнит ;-)

Цитата:
111:
У тебя рода нет, какой я тебе братан. Братья мне кыпшаки карабалыки.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8655
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.12.25 - 22:55
#10059
Цитата:
Добринцофф:
этой войной засрали

Цитата:
maxsaf:
чего я побаиваюсь


Действительно: - НАДОЕЛИ!!!

Быстрее бы Трамп получил Нобелевку и прекратил эту войнушку- кроме него, походу - НЕКОМУ.

Не будет никакого ядерного удара: - не занимайтесь чепухой и ничего не бойтесь- Путин хоть и агрессор, но адекватный правитель.
С колен Россию не поднял, но и кнопку ядерную не нажмёт.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.12.25 - 12:37
#10060
Цитата:
Гога:

Цитата:
Но ответа , как всегда , не дал :lol:

Считаешь что на твой абсурд нужно отвечать еще как то?
Что ты хотел услышать?
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.12.25 - 12:43
#10061
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
У тебя рода нет, какой я тебе братан. Братья мне кыпшаки карабалыки.

Война нас брат объединила и теперь мы в одной Великой Лодке под названием Русский Мир, мы великие Зетпатриоты, мы Путинцы, мы настоящая Элита России, многие из которых сейчас проливают кровь в борьбе с нацистами, искупая свою вину будь то убийства или педофилия, кровью на СВО.
Мы теперь вместе!
Слава России!
