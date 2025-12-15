Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Отправлено: 15.12.25 - 08:01
Цитата:
Цитата:
Хех..
Более глупого вопроса еще не слышал..
Владимир Соловьев написал книгу Мы русские и с нами Бог, он кто по твоему, неужели еврей, представитель русского мира?
А те казахи, буряты, чеченцы и тд, защищающие Россию на СВО, разве не представители русского мира?
Это или и у них спроси, кто они такие и почему они гордо называют себя русскими, впрочем не надо, а то в ответ получишь автоматную очередь..
Гога:
Цитата:
мира ----ты вроде как отмечал , что ты кыпчак ??? Уж определись , кто ты , сделай Самоидентификацию
Отправлено: 15.12.25 - 11:32
Цитата:
А ты чё, тоже как и они, русский мир защищаешь? Лёжа на диване?
111:
А ты чё, тоже как и они, русский мир защищаешь? Лёжа на диване?
Отправлено: 15.12.25 - 11:47
Цитата:
Цитата:
А как же?
И ты и я и все мы, включая Соловьева - русские патриоты!
maxsaf:
Цитата:
Отправлено: 15.12.25 - 11:51
Цитата:
Вот только грязь из болот ты один вытаскивал, поэтому не надо теперь переобуваться в прыжке. Интернет всё помнит.
111:
Отправлено: 15.12.25 - 11:54
Отправлено: 15.12.25 - 11:55
Цитата:
Цитата:
Это война, мой русский брат, смерть сотен тысяч наших русских ребят, это не грязь, это наша война и она именно такая, какая есть, без прикрас
maxsaf:
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 12293
Отправлено: 15.12.25 - 14:06
Цитата:
----Но ответа , как всегда , не дал
111:
Отправлено: 15.12.25 - 19:16
Цитата:
Не, подмазаться уже не получится - интернет всё помнит
Цитата:
111:
Цитата:
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8655
Отправлено: 15.12.25 - 22:55
Цитата:
Цитата:
Действительно: - НАДОЕЛИ!!!
Быстрее бы Трамп получил Нобелевку и прекратил эту войнушку- кроме него, походу - НЕКОМУ.
Не будет никакого ядерного удара: - не занимайтесь чепухой и ничего не бойтесь- Путин хоть и агрессор, но адекватный правитель.
С колен Россию не поднял, но и кнопку ядерную не нажмёт.
Добринцофф:
Отправлено: 16.12.25 - 12:37
Цитата:
Цитата:
Считаешь что на твой абсурд нужно отвечать еще как то?
Что ты хотел услышать?
Гога:
Отправлено: 16.12.25 - 12:43
Цитата:
Цитата:
Война нас брат объединила и теперь мы в одной Великой Лодке под названием Русский Мир, мы великие Зетпатриоты, мы Путинцы, мы настоящая Элита России, многие из которых сейчас проливают кровь в борьбе с нацистами, искупая свою вину будь то убийства или педофилия, кровью на СВО.
Мы теперь вместе!
Слава России!
maxsaf:
-
