"Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" - Гибель женщины на пешеходном переходе прокомментировал аким Костаная
 
 
"Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" - Гибель женщины на пешеходном переходе прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 15.12.25 - 11:40
Отправлено: 15.12.25 - 11:40
12 декабря на пр. Кобланды батыра женщина переходила дорогу по "зебре" и ее насмерть сбила "Лада". Полиция подтвердила, что виновен водитель. Аким Костаная подчеркнул, что это уже девятый случай смертельного ДТП за год и восьмой, в котором погиб пешеход. Какие меры он предложил?
Читать новость

Отправлено: 16.12.25 - 10:27
Отправлено: 16.12.25 - 10:27
Все предложения как замок - от честных людей. Не... водительские удостоверения раздавать направо и налево. И, кстати, за сбитие пешехода вне пешеходного перехода отвечать должен ... пешеход. В том числе и возмещать ущерб нанесенный тс.
Что касается телефонов. Нет, не отменили этот пункт в пдд. Просто у нас в стране никому нельзя доверять, во всяком случае было нельзя, сейчас не знаю, возможно и стали люди более ответственными и честными, хотя судя по непрекращающемуся скулежу в интернетах вряд ли.
В то же время у полицейской службы нет технических средств для фиксации подобных правонарушений, поэтому сама фиксация их подразумевает непосредственное визуальное определение самим полицейским, честное и ответственное. Ну а дальше читаем предыдущий абзац.
Впрочем, у нас и за явные нарушения, типа правил остановки и стоянки, привлекают по большим праздникам, так что, что уж о телефонах говорить.
Таков общественный договор. Мы не лезем в воровство, растраты и вообще бестолковость чиновничьи, а за это по мелочи, на копейки, но с очень гордым видом нарушаем законодательство. По-простому, мы закрываем глаза на них, они закрывают глаза на нас, и иногда для имитации лениво "перегавкиваемся" - там какого-нибудь мелкого коррупционера на пять минут в тюрьму на экскурсию сводят, ну и у нас тут пару десятков человек за превышение скорости оштрафуют. При этом сотни и тысячи с обеих сторон остаются безнаказанными. Всё хорошо, все довольны.
Отправлено: 16.12.25 - 10:45
Отправлено: 16.12.25 - 10:45
Кстати о пешеходах. Вчера прошёлся по свежесделанному тротуару по горняков...с этой трогательной заботой об инвалидах, в частности о слепых, мы получим в довесок ещё инвалидов из числа тех что ими прежде не являлись. Потому что эта, так называемая, тактильная плитка п....ц какая скользкая. А как мы понимаем она расположена около как раз таки примыкания тротуара к проезжей части, и может быть пешеход как "пешеход" вполне ничего...был, но поскользнулся на подобном "сострадании" и оказался под тс.
Отправлено: 16.12.25 - 12:12
Отправлено: 16.12.25 - 12:12
Цитата:
Vit:
Я вас уверяю не помогут не какие кнопочки.


Подписываюсь под каждым вашим словом - водителей стало много и какие то они БЕСШАБАШНЫЕ - пофигисты. Старых опытных и ГРАМОТНЫХ- которые с головой водят - что то стало маловато. Почему так говорю- опыт то у меня с 1978 года- много чего видел, в разных ситуациях бывал - но, тьфу-тьфу (через левое плечо) ни ОДНОЙ аварии- Бог миловал.

Цитата:
Vit:
Пешеход если хотите остатся в живых? Это функция только в ваших руках.


Только и исключительно только- в ИХ руках: - даже вот этот случай, возьмите- женщина стояла, стояла- потом видать моча в голову ёб...ла, видела же что автобус ПРИБЛИЖАЕТСЯ и как будто специально, назло водителю автобуса начала переходить, и даже пройдя автобус, не ПОСМОТРЕЛА что там за автобусом-есть ли там приближающийся транспорт, хотя по ПДД:- " пешеход должен ОЦЕНИТЬ обстановку и только потом начать движение....".

Так что: - БЕЗОПАСНОСТЬ и ЖИЗНЬ, как водителя так и пешехода - в их руках.
Ни знаки, ни ГАИ, ни ПДД - тебя не спасут- тебя спасёт только твоя голова.
Отправлено: 16.12.25 - 13:02
Отправлено: 16.12.25 - 13:02
Цитата:
ACROS:
водителей стало много и какие то они БЕСШАБАШНЫЕ - пофигисты.

Возможно "шабашные" люди хотят жить среди таких же "шабашных" людей, оставляя прочих наедине с эмоциональными привязанностями.
