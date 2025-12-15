Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" - Гибель женщины на пешеходном переходе прокомментировал аким Костаная
"Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" - Гибель женщины на пешеходном переходе прокомментировал аким Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53155
"Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" - Гибель женщины на пешеходном переходе прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 15.12.25 - 11:40
12 декабря на пр. Кобланды батыра женщина переходила дорогу по "зебре" и ее насмерть сбила "Лада". Полиция подтвердила, что виновен водитель. Аким Костаная подчеркнул, что это уже девятый случай смертельного ДТП за год и восьмой, в котором погиб пешеход. Какие меры он предложил?
Читать новость
Читать новость
"Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" - Гибель женщины на пешеходном переходе прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 16.12.25 - 10:27
Все предложения как замок - от честных людей. Не... водительские удостоверения раздавать направо и налево. И, кстати, за сбитие пешехода вне пешеходного перехода отвечать должен ... пешеход. В том числе и возмещать ущерб нанесенный тс.
Что касается телефонов. Нет, не отменили этот пункт в пдд. Просто у нас в стране никому нельзя доверять, во всяком случае было нельзя, сейчас не знаю, возможно и стали люди более ответственными и честными, хотя судя по непрекращающемуся скулежу в интернетах вряд ли.
В то же время у полицейской службы нет технических средств для фиксации подобных правонарушений, поэтому сама фиксация их подразумевает непосредственное визуальное определение самим полицейским, честное и ответственное. Ну а дальше читаем предыдущий абзац.
Впрочем, у нас и за явные нарушения, типа правил остановки и стоянки, привлекают по большим праздникам, так что, что уж о телефонах говорить.
Таков общественный договор. Мы не лезем в воровство, растраты и вообще бестолковость чиновничьи, а за это по мелочи, на копейки, но с очень гордым видом нарушаем законодательство. По-простому, мы закрываем глаза на них, они закрывают глаза на нас, и иногда для имитации лениво "перегавкиваемся" - там какого-нибудь мелкого коррупционера на пять минут в тюрьму на экскурсию сводят, ну и у нас тут пару десятков человек за превышение скорости оштрафуют. При этом сотни и тысячи с обеих сторон остаются безнаказанными. Всё хорошо, все довольны.
Что касается телефонов. Нет, не отменили этот пункт в пдд. Просто у нас в стране никому нельзя доверять, во всяком случае было нельзя, сейчас не знаю, возможно и стали люди более ответственными и честными, хотя судя по непрекращающемуся скулежу в интернетах вряд ли.
В то же время у полицейской службы нет технических средств для фиксации подобных правонарушений, поэтому сама фиксация их подразумевает непосредственное визуальное определение самим полицейским, честное и ответственное. Ну а дальше читаем предыдущий абзац.
Впрочем, у нас и за явные нарушения, типа правил остановки и стоянки, привлекают по большим праздникам, так что, что уж о телефонах говорить.
Таков общественный договор. Мы не лезем в воровство, растраты и вообще бестолковость чиновничьи, а за это по мелочи, на копейки, но с очень гордым видом нарушаем законодательство. По-простому, мы закрываем глаза на них, они закрывают глаза на нас, и иногда для имитации лениво "перегавкиваемся" - там какого-нибудь мелкого коррупционера на пять минут в тюрьму на экскурсию сводят, ну и у нас тут пару десятков человек за превышение скорости оштрафуют. При этом сотни и тысячи с обеих сторон остаются безнаказанными. Всё хорошо, все довольны.
"Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" - Гибель женщины на пешеходном переходе прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 16.12.25 - 10:45
Кстати о пешеходах. Вчера прошёлся по свежесделанному тротуару по горняков...с этой трогательной заботой об инвалидах, в частности о слепых, мы получим в довесок ещё инвалидов из числа тех что ими прежде не являлись. Потому что эта, так называемая, тактильная плитка п....ц какая скользкая. А как мы понимаем она расположена около как раз таки примыкания тротуара к проезжей части, и может быть пешеход как "пешеход" вполне ничего...был, но поскользнулся на подобном "сострадании" и оказался под тс.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8655
Re: "Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" -...
Отправлено: 16.12.25 - 12:12
Цитата:
Подписываюсь под каждым вашим словом - водителей стало много и какие то они БЕСШАБАШНЫЕ - пофигисты. Старых опытных и ГРАМОТНЫХ- которые с головой водят - что то стало маловато. Почему так говорю- опыт то у меня с 1978 года- много чего видел, в разных ситуациях бывал - но, тьфу-тьфу (через левое плечо) ни ОДНОЙ аварии- Бог миловал.
Цитата:
Только и исключительно только- в ИХ руках: - даже вот этот случай, возьмите- женщина стояла, стояла- потом видать моча в голову ёб...ла, видела же что автобус ПРИБЛИЖАЕТСЯ и как будто специально, назло водителю автобуса начала переходить, и даже пройдя автобус, не ПОСМОТРЕЛА что там за автобусом-есть ли там приближающийся транспорт, хотя по ПДД:- " пешеход должен ОЦЕНИТЬ обстановку и только потом начать движение....".
Так что: - БЕЗОПАСНОСТЬ и ЖИЗНЬ, как водителя так и пешехода - в их руках.
Ни знаки, ни ГАИ, ни ПДД - тебя не спасут- тебя спасёт только твоя голова.
Vit:
Я вас уверяю не помогут не какие кнопочки.
Я вас уверяю не помогут не какие кнопочки.
Подписываюсь под каждым вашим словом - водителей стало много и какие то они БЕСШАБАШНЫЕ - пофигисты. Старых опытных и ГРАМОТНЫХ- которые с головой водят - что то стало маловато. Почему так говорю- опыт то у меня с 1978 года- много чего видел, в разных ситуациях бывал - но, тьфу-тьфу (через левое плечо) ни ОДНОЙ аварии- Бог миловал.
Цитата:
Vit:
Пешеход если хотите остатся в живых? Это функция только в ваших руках.
Пешеход если хотите остатся в живых? Это функция только в ваших руках.
Только и исключительно только- в ИХ руках: - даже вот этот случай, возьмите- женщина стояла, стояла- потом видать моча в голову ёб...ла, видела же что автобус ПРИБЛИЖАЕТСЯ и как будто специально, назло водителю автобуса начала переходить, и даже пройдя автобус, не ПОСМОТРЕЛА что там за автобусом-есть ли там приближающийся транспорт, хотя по ПДД:- " пешеход должен ОЦЕНИТЬ обстановку и только потом начать движение....".
Так что: - БЕЗОПАСНОСТЬ и ЖИЗНЬ, как водителя так и пешехода - в их руках.
Ни знаки, ни ГАИ, ни ПДД - тебя не спасут- тебя спасёт только твоя голова.
"Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" - Гибель женщины на пешеходном переходе прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 16.12.25 - 13:02
Цитата:
Возможно "шабашные" люди хотят жить среди таких же "шабашных" людей, оставляя прочих наедине с эмоциональными привязанностями.
ACROS:
водителей стало много и какие то они БЕСШАБАШНЫЕ - пофигисты.
водителей стало много и какие то они БЕСШАБАШНЫЕ - пофигисты.
Возможно "шабашные" люди хотят жить среди таких же "шабашных" людей, оставляя прочих наедине с эмоциональными привязанностями.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 81, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 81
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать