Магазины у дома не смогут работать с 1 января в РК?
Отправлено: 16.12.25 - 09:43
Система содержит целый ряд нерешенных вопросов и не готова к запуску, что приводит к социальному напряжению среди предпринимателей. С 1 января 2026 года вступит в силу проект по внедрению Национального каталога товаров (НКТ). НПП требует срочной отмены этой "новеллы". Читать новость
Национальный каталог товаров формируется на основании сведений о товарах, предоставляемых:
1) импортерами и производителями товаров;
2) другими субъектами торговой деятельности по собственной инициативе;
3) Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров в отношении товаров, произведенных и находящихся в обращении на территории Республики Казахстан до 1 января 2026 года.
что за новый геморрой придумали там наверху? что это дает в итоге? Видится мне, что интересы крупных торговцев власть пропихивает в жизнь. Нам покупателям фиолетово- находится товар в каталоге или нет. Пришел купил и счастлив. Или что то я не понимаю?
Очередная "помощь бизнесу",сидит в правительстве банда бездельников- дармоедов и создаёт видимость работы. Цитата:
рихард: что за новый геморрой придумали там наверху? что это дает в итоге? Видится мне, что интересы крупных торговцев власть пропихивает в жизнь
Мне то же так видиться,крупная сеть с целым департаментом айтишников и бухгалтеров,легко подстроиться под новые правила,а небольшой магазинчик,где зачастую хозаяин-это водитель,продавец,грузчик и бухгалтер просто будет платить им штрафы на ровном месте пока не плюнет на всё это и пополнит армию безработных.
Видится мне, что интересы крупных торговцев власть пропихивает в жизнь Кто не знаком трудами Карла Маркса, тот будет рвать на себе волосы и возмущаться. Там прямым текстом говорится: богатые у власти (владельцы крупного бизнеса) заинтересованы прежде всего о себе и в случае перепроизводства излишки товаров не будут бесплатно розданы беднякам,а уничтожены чтобы не упала стоимость и доходы от этого товара. Что имеем в итоге. Торговля будет сосредоточена только в руках владельцев ТРЦ,супермаркетов и не более. Нам оставят булочную или донерку,но их добьют проверяющие и вынудят закрыться
