рихард:

что за новый геморрой придумали там наверху? что это дает в итоге? Видится мне, что интересы крупных торговцев власть пропихивает в жизнь

Очередная "помощь бизнесу",сидит в правительстве банда бездельников- дармоедов и создаёт видимость работы.Цитата:Мне то же так видиться,крупная сеть с целым департаментом айтишников и бухгалтеров,легко подстроиться под новые правила,а небольшой магазинчик,где зачастую хозаяин-это водитель,продавец,грузчик и бухгалтер просто будет платить им штрафы на ровном месте пока не плюнет на всё это и пополнит армию безработных.