Отправлено: - 23:42

maxsaf:

у вас культуры нормальных регулируемых пешеходных переходов нет

71422:

пешеходные переходы в том числе

Цитата:///обратился к руководству городского управления полиции: - Организуйте///Надо им ОРГАНИЗОВАТЬ каждому водителю - блютуз- и руки на руле и глаза смотрят на дорогу. Вот если в авто НЕТ блютуза, то действительно- ШТРАФ.Цитата:Не у вас, а у нас, дорогой, у НАС:- вы же НАШ и по: ментальности и по образованию и по по всем другим критериям, просто облочка у вас другая- исскуственная.Цитата:Совершенно ВЕРНО: - о чём я всегда говорил: - должен быть освещён не только сам переход, но и зона перед самим переходом:- водитель должен ВИДЕТЬ пешехода от начала и до конца его маршрута, и контролировать его переход.А, по поводу этого случая на Кобланды батыра: - тут надо сказать уже про культуру пешехода: - она как будто стояла и ждала когда автобус подъедет до неё и ЗАКРОЕТ проезжую часть и её от видимости для других водителей: - она должна была МГНОВЕННО посмотреть и оценить обстановку и только ЛИШЬ потом переходить проезжую часть- вот это и называется культурой пешехода- или ОПЫТКонечно и водитель тут ОДНОЗНАЧНО виноват- уже на подъезде - знак то он по любому ДОЛЖЕН был видеть и то что автобус ЗАКРЫВАЕТ пешеходный переход тоже, и должен был ЭЛЕМЕНТАРНО сбавить скорость, учитывая снежный покров- всё это МГНОВЕННО должно было пронестись в его голове - это тоже называется - культурой водителя- или ОПЫТ.