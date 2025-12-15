"Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" - Гибель женщины на пешеходном переходе прокомментировал аким Костаная
12 декабря на пр. Кобланды батыра женщина переходила дорогу по "зебре" и ее насмерть сбила "Лада". Полиция подтвердила, что виновен водитель. Аким Костаная подчеркнул, что это уже девятый случай смертельного ДТП за год и восьмой, в котором погиб пешеход. Какие меры он предложил? Читать новость
Помимо этого у вас культуры нормальных регулируемых пешеходных переходов нет, с антивандальной кнопкой и свето-звуковой индикацией, которые должны быть абсолютным стандартом, без исключений, и мигать так, что не заметить будет невозможно.
Цитата:
Должно быть по городу с утра до поздней ночи патрулирование города.
Значит на это деньги есть, а на две кнопки и четыре лампочки - нету?
Не хочу никого оправдывать, но все же- давайте наказывать не только водителей и пешеходов! Не забывайте о тех, кто неправильно устанавливает знаки и разметку; кто утвердил еле заметное ночное уличное освещение; кто придумал "расширить" дорогу просто добавив третью полосу (только сузив и уплотнив тем самым дорожное полотно =увеличивая в разы вероятность аварийных ситуаций)
С таких товарищей когда спрос будет! Сколько людей должно погибнуть, сколько должны попасть в больницу, сколько машин надо еще разбить, чтобы ночью на дороге было светло, чтобы знаки "движение по полосам" не появлялись в последний момент, чтобы "лежачие полицейские" не были прям под знаком, а на удалении в 50-100 метров (как это предписывают правила)? Когда уполномоченные органы будут устанавливать знаки, наносить разметку в соответствии с ПДД?
Перекресток Чернышевского-Садовая. Поток студентов идет криво-косо, перебегая перед транспортом утром в начале учебы и после каждой пары. Утром все в наушниках, с нахлобученными капюшонами, в сотках.. То же самое по утрам по Абая остановка СХИ- идут студенты плотным потоком КСХИ и педучилища, половина додремывает или в наушниках, пока капотом машины до попы не дотронешься- по сторонам совсем не смотрят.. Челябинская-Ленинградская- хоть и лежачих полицейских насыпали из асфальта освещены вечером только тротуары частного сектора, а не дорога и сам пешеходный переход
В Алмате пешеходные переходы дополнительно освещаются, идешь по переходу как днем, а у нас темные дороги . Улица Интернационалистов в границах Гашека и Маяковского свет горит для птиц,только сверху, дорога темная. Вот бы проверить соответствие освещения нормам. Вообще улица Маяковского в КЖБИ до Быковского темная, освещение с одной стороны . И не надо придумывать ничего лишнего дополнтельные наряды полицейских на каждом переходе . Не будет этого все знают. Осветите улицы как положено и пешеходные переходы в том числе
Ну у нас же пунктик на экономии! Зачем светить ярче? Нам надо чтобы рекламные экраны горели, как ясно солнышко (и пофиг, что они местами слепят практически и отвлекают - властям же плевать на это, тут доход от рекламы решает)
Штрафы никогда не решат проблему понижения смертности на дорогах, в населенных пунктах! Если водитель под любым опьянением, в том числе и от кумыса или разговаривал по телефону в момент наезда, и совершил наезд, это нельзя считать неосторожным преступлением, поскольку виновник знает, что опьянение, разговор по телефону приведет к смертельному исходу, без слова "возможно". При этом нужно изымать авто, имущество виновника и лишать права управления авто пожизненно! При управлении авто виновником уже лишенным права на управление, то лишать свободы с обязанием к принудительному труду во вновь создаваемых трудовых учреждениях! А иначе, глас вопиющего в пустыне, поскольку повсюду идет самый настоящий саботаж исполнения законов, правил, предупреждений!
Цитата:///обратился к руководству городского управления полиции: - Организуйте///
Надо им ОРГАНИЗОВАТЬ каждому водителю - блютуз- и руки на руле и глаза смотрят на дорогу. Вот если в авто НЕТ блютуза, то действительно- ШТРАФ.
Цитата:
maxsaf: у вас культуры нормальных регулируемых пешеходных переходов нет
Не у вас, а у нас, дорогой, у НАС:- вы же НАШ и по: ментальности и по образованию и по по всем другим критериям, просто облочка у вас другая- исскуственная.
Цитата:
71422: пешеходные переходы в том числе
Совершенно ВЕРНО: - о чём я всегда говорил: - должен быть освещён не только сам переход, но и зона перед самим переходом:- водитель должен ВИДЕТЬ пешехода от начала и до конца его маршрута, и контролировать его переход. А, по поводу этого случая на Кобланды батыра: - тут надо сказать уже про культуру пешехода: - она как будто стояла и ждала когда автобус подъедет до неё и ЗАКРОЕТ проезжую часть и её от видимости для других водителей: - она должна была МГНОВЕННО посмотреть и оценить обстановку и только ЛИШЬ потом переходить проезжую часть- вот это и называется культурой пешехода- или ОПЫТ Конечно и водитель тут ОДНОЗНАЧНО виноват- уже на подъезде - знак то он по любому ДОЛЖЕН был видеть и то что автобус ЗАКРЫВАЕТ пешеходный переход тоже, и должен был ЭЛЕМЕНТАРНО сбавить скорость, учитывая снежный покров- всё это МГНОВЕННО должно было пронестись в его голове - это тоже называется - культурой водителя- или ОПЫТ.
ACROS: должен быть освещён не только сам переход, но и зона перед самим переходом:
Цитата:
71422: Осветите улицы как положено и пешеходные переходы в том числе
Все говорят одно и то же - освещен, бла бла бла, потому что другого не видели. Он должен быть не просто освещен, а мигать как ёлка новогодняя, по нажатию кнопки антивандальной. Поверьте, это совершенно другой уровень безопасности.
Значит на это деньги есть, а на две кнопки и четыре лампочки - нету? Ну патрулировать они обязаны, им просто напомнили, и это входит в их работу! а вы попробуйте в казахстане установить просто знак на перекрёстке! да вы знаете сколько это стоит? сколько бумаг нужно собрать в 10-20 организауиях потом проеки заказать потом утвердить чуть ли президентом. вот таковы реалии, поравте если ошибаюсь. а тут нужно ещё и 4 лампочки и две кнопки!!!! да это капец пол бюджета страны! Возможно я и ошибаюсь, но так народ говорит, подслушал гдето в магазине разговор двух солидно одетых людей.так что не будет там кнопок, даже и не ждите ближайшие месяцы а то и годы! если конечно всё это правда. сталкивался с этими бюрократическими припонами при переоформлением дома, знаю каке там буквоедство и шкуродерство.
Да и прав аким 1000 проценто, СИДЯТ В ТЕЛЕФОНАХ! И РУЛЯТ! Я так понял закон отменили, можно теперь смело в телефоне ковырятся и лишать других людей жизни. Так что ли это понимать? Какую машину не встретиши, все едут и ковыряются в телефоне. А что ту низя штраф сделать 100000? Воторо1й раз лям! Ну если и третий раз нужен отобрать и авто и права! Пусть на коне катается и листает свой тик ток пока пальцы не отвалятся.
