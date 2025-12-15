НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Депутат мажилиса Ерлан Барлыбаев предложил смягчить условия...
15.12.25 - 23:10
Депутат мажилиса Ерлан Барлыбаев предложил смягчить условия для привлечения иностранной рабочей силы в Казахстан и увеличить квоты на мигрантов. Вы поддерживаете предложение депутата?
Re: Депутат мажилиса Ерлан Барлыбаев предложил смягчить условия...
15.12.25 - 23:10
#1
Проголосовал за 2 пункт: - никакой угрозы нац.безопасности и росту цен и росту преступности - это не приведёт: - не знаю как в других отраслях, рабочих рук на селе из-за политики властей, даже у Героев Труда, действительно не хватает: - приходиться завозить работяг из южных областей.
