Re: Депутат мажилиса Ерлан Барлыбаев предложил смягчить условия...

Проголосовал за 2 пункт: - никакой угрозы нац.безопасности и росту цен и росту преступности - это не приведёт: - не знаю как в других отраслях, рабочих рук на селе из-за политики властей, даже у Героев Труда, действительно не хватает: - приходиться завозить работяг из южных областей.