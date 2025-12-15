НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Национальность ребёнка в Казахстане: прокуратура разъяснила постановление Конституционного суда
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53151
Национальность ребёнка в Казахстане: прокуратура разъяснила постановление Конституционного суда
Отправлено: 15.12.25 - 22:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорится в нормативном постановлении суда, статья 65 Кодекса не учитывает разных жизненных ситуаций, когда определение и изменение национальности ребёнка исключительно по национальности родителей невозможны.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29421
Re: Национальность ребёнка в Казахстане: прокуратура разъяснила...
Отправлено: 15.12.25 - 22:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, теперь сможешь Амирку в немцы записать, или в австрийцы. Или янки :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8654
Re: Национальность ребёнка в Казахстане: прокуратура разъяснила...
Отправлено: 15.12.25 - 22:29
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///альтернативные способы определения и изменения национальности ребенка.///
Цитата:///если ребенок воспитывается в другой семье или среде и хочет изменить национальность не по родителям.///

Так кто же по НАЦИОНАЛЬНОСТИ - великий РУССКИЙ поэт А.С.Пушкин- русский, араб, афроамериканец, или же как всегда традиционно и по аналогии о присхождении великого Чингизхана - обычный казах из рода КОЖА из Старшего Жуза.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 82, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 82
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS