Re: Национальность ребёнка в Казахстане: прокуратура разъяснила...

Отправлено: - 22:29

Цитата:///альтернативные способы определения и изменения национальности ребенка.///

Цитата:///если ребенок воспитывается в другой семье или среде и хочет изменить национальность не по родителям.///



Так кто же по НАЦИОНАЛЬНОСТИ - великий РУССКИЙ поэт А.С.Пушкин- русский, араб, афроамериканец, или же как всегда традиционно и по аналогии о присхождении великого Чингизхана - обычный казах из рода КОЖА из Старшего Жуза.