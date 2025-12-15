НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Казахстан подсчитывает убытки после атаки на КТК — министр энергетики
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53151
Казахстан подсчитывает убытки после атаки на КТК — министр энергетики
15.12.25 - 22:19
Казахстан ведёт оценку убытков после недавней атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. По словам министра энергетики, ведомство уже выступило с заявлением о недопустимости атак на гражданскую и критически важную инфраструктуру.
Читать новость

A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8654
Re: Казахстан подсчитывает убытки после атаки на КТК — министр...
15.12.25 - 22:19
#1
Цитата:///заявили, что они "довели свою озабоченность до Украины" в связи с атакой на КТК.//

Надо по ЗАДНИЦЕ дать этому КЛОУНУ: - охерел он совсем - берега путает - звезду поймал - европейцы и американцы избаловали его и деньгами и повышенным вниманием и ненавистью к России.
