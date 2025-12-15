«Не можем, не повышая тариф...» - Позицию по тарифу на вывоз мусора озвучил аким Костаная
Отправлено: 15.12.25 - 14:10
Год назад его повысили больше, чем в два раза, а начале месяца суд отменил решение. В комментариях под материалами «НГ» по поводу тарифа прослеживается в том числе настроение «и так все дорожает...». 15 декабря аким Костаная высказал свое мнение. Читать новость
Мнение акима нам как бы это по мягче сказать, НЕ ИНТЕРЕСНО, должно быть управленческое решение, принятое и реализованное в рамках действующего законодательства, прокурор обязан по букве закона "дожать" этот вопрос, пусть город обоснует, документально и по порядку на сколько и почему нужно поднять тариф, а аргумент "и так все дорожает" тут неуместен и незаконен как признал суд
Не можем мы, не повышая тариф, потом работать и город содержать в чистоте.
1. А город чистый? Из-за отсутствия деревьев и глобальной застройки, весь город укрыт пылью. Прям завеса, пелена непрозрачная. О какой чистоте он говорит? 2. Для повышения тарифа должны быть объективные критерии и аргументы. Чаще мусор вывозят? Нет. Контроллеры упахиваются? Нет. А то, что свои затраты надо перекрывать не за счет тарифа - они естественно не в курсе. Я плачу за вывоз мусора, а не за из внутряки. услуга оказывамя не стала лучше на 53%, наоборот, иногда даже говорят что "сейчас все заберем , в следующий раз не будет такого, сильно много" - это что вообще такое?
"Популизм" это надо понимать, что органы, которые проверяли правильность подсчета тарифа некомпетентны в этом вопросе? И что затраты которые не должны быть включены в тариф должны быть в нем? А то что город стал чище так тоже еще вопрос почему . И вообще непонятно Тазалык Товарищество с ограниченной ответственностью, форма собственности Частная. При чем тут " маслихат намерен обжаловать решение суда".
Вот и именно такими предложениями и самовольными указаниями акимы всех уровней порождают дармоедов, раздают налево и направо бюджетные средства, прекрасно зная, что ТОО Тазалык это бизнес структура и никто не давал исполнительной власти раздавать бюджетные деньги или создавать законы в регионах без решения представительных органов и Парламента РК! Исполнительные органы, они обязаны лишь их исполнять все законы Казахстана под жестким контролем прокурора города и области! А то что сейчас говорит аким это его мнение и не более того! Тут судом принято решение о незаконности утверждения маслихатом высокого тарифа! И это закон для всех, пока он не вступит в законную силу! А вступит в законную силу, то ТОО вместе с теми кто принял незаконное решение должны нести материальную и дисциплинарную ответственность! Таким лишь образом будет реализовываться принцип "Закон и порядок", утвержденный Президентом РК! Кто против, тот будет нести ответственность!
