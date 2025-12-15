НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Видео спасения лебединой пары растрогало казахстанцев
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53148
Видео спасения лебединой пары растрогало казахстанцев
Отправлено: 15.12.25 - 15:42
На кадрах видно, обессиленная птица, которую подняли со льда, в благодарность как бы приобнимает за шею своего спасителя. В этот момент отец и сын увидели на озере ещё одного лебедя и бросились ему на помощь. Как оказалось, птица вмёрзла в лёд оперением. Парень аккуратно высвободил её из ледяных оков, а затем отнёс обоих в машину.
абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1230
Re: Видео спасения лебединой пары растрогало казахстанцев
Отправлено: 15.12.25 - 15:42
#1
Молодец! Таких мало!
