Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" - Гибель женщины на пешеходном переходе прокомментировал аким Костаная
"Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" - Гибель женщины на пешеходном переходе прокомментировал аким Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53148
"Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" - Гибель женщины на пешеходном переходе прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 15.12.25 - 11:40
12 декабря на пр. Кобланды батыра женщина переходила дорогу по "зебре" и ее насмерть сбила "Лада". Полиция подтвердила, что виновен водитель. Аким Костаная подчеркнул, что это уже девятый случай смертельного ДТП за год и восьмой, в котором погиб пешеход. Какие меры он предложил?
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 29417
Re: "Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" -...
Отправлено: 15.12.25 - 11:40
Цитата:
Помимо этого у вас культуры нормальных регулируемых пешеходных переходов нет, с антивандальной кнопкой и свето-звуковой индикацией, которые должны быть абсолютным стандартом, без исключений, и мигать так, что не заметить будет невозможно.
Цитата:
Значит на это деньги есть, а на две кнопки и четыре лампочки - нету?
К сожалению, у нас культуры водителя нет!
Помимо этого у вас культуры нормальных регулируемых пешеходных переходов нет, с антивандальной кнопкой и свето-звуковой индикацией, которые должны быть абсолютным стандартом, без исключений, и мигать так, что не заметить будет невозможно.
Цитата:
Должно быть по городу с утра до поздней ночи патрулирование города.
Значит на это деньги есть, а на две кнопки и четыре лампочки - нету?
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 2020
Re: "Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" -...
Отправлено: 15.12.25 - 11:41
Не хочу никого оправдывать, но все же- давайте наказывать не только водителей и пешеходов! Не забывайте о тех, кто неправильно устанавливает знаки и разметку; кто утвердил еле заметное ночное уличное освещение; кто придумал "расширить" дорогу просто добавив третью полосу (только сузив и уплотнив тем самым дорожное полотно =увеличивая в разы вероятность аварийных ситуаций)
С таких товарищей когда спрос будет! Сколько людей должно погибнуть, сколько должны попасть в больницу, сколько машин надо еще разбить, чтобы ночью на дороге было светло, чтобы знаки "движение по полосам" не появлялись в последний момент, чтобы "лежачие полицейские" не были прям под знаком, а на удалении в 50-100 метров (как это предписывают правила)? Когда уполномоченные органы будут устанавливать знаки, наносить разметку в соответствии с ПДД?
С таких товарищей когда спрос будет! Сколько людей должно погибнуть, сколько должны попасть в больницу, сколько машин надо еще разбить, чтобы ночью на дороге было светло, чтобы знаки "движение по полосам" не появлялись в последний момент, чтобы "лежачие полицейские" не были прям под знаком, а на удалении в 50-100 метров (как это предписывают правила)? Когда уполномоченные органы будут устанавливать знаки, наносить разметку в соответствии с ПДД?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 456
"Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" - Гибель женщины на пешеходном переходе прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 15.12.25 - 14:20
Перекресток Чернышевского-Садовая. Поток студентов идет криво-косо, перебегая перед транспортом утром в начале учебы и после каждой пары. Утром все в наушниках, с нахлобученными капюшонами, в сотках.. То же самое по утрам по Абая остановка СХИ- идут студенты плотным потоком КСХИ и педучилища, половина додремывает или в наушниках, пока капотом машины до попы не дотронешься- по сторонам совсем не смотрят.. Челябинская-Ленинградская- хоть и лежачих полицейских насыпали из асфальта освещены вечером только тротуары частного сектора, а не дорога и сам пешеходный переход
7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 194
Re: "Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" -...
Отправлено: 15.12.25 - 14:56
В Алмате пешеходные переходы дополнительно освещаются, идешь по переходу как днем, а у нас темные дороги . Улица Интернационалистов в границах Гашека и Маяковского свет горит для птиц,только сверху, дорога темная. Вот бы проверить соответствие освещения нормам. Вообще улица Маяковского в КЖБИ до Быковского темная, освещение с одной стороны . И не надо придумывать ничего лишнего дополнтельные наряды полицейских на каждом переходе . Не будет этого все знают. Осветите улицы как положено и пешеходные переходы в том числе
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 2020
"Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" - Гибель женщины на пешеходном переходе прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 15.12.25 - 15:00
Цитата:
Ну у нас же пунктик на экономии!
Зачем светить ярче? Нам надо чтобы рекламные экраны горели, как ясно солнышко (и пофиг, что они местами слепят практически и отвлекают - властям же плевать на это, тут доход от рекламы решает)
71422:
Осветите улицы как положено
Осветите улицы как положено
Ну у нас же пунктик на экономии!
Зачем светить ярче? Нам надо чтобы рекламные экраны горели, как ясно солнышко (и пофиг, что они местами слепят практически и отвлекают - властям же плевать на это, тут доход от рекламы решает)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 1230
Re: "Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" -...
Отправлено: 15.12.25 - 15:37
Штрафы никогда не решат проблему понижения смертности на дорогах, в населенных пунктах! Если водитель под любым опьянением, в том числе и от кумыса или разговаривал по телефону в момент наезда, и совершил наезд, это нельзя считать неосторожным преступлением, поскольку виновник знает, что опьянение, разговор по телефону приведет к смертельному исходу, без слова "возможно". При этом нужно изымать авто, имущество виновника и лишать права управления авто пожизненно! При управлении авто виновником уже лишенным права на управление, то лишать свободы с обязанием к принудительному труду во вновь создаваемых трудовых учреждениях! А иначе, глас вопиющего в пустыне, поскольку повсюду идет самый настоящий саботаж исполнения законов, правил, предупреждений!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 90, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 90
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать