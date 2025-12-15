Re: 11 иностранцев работали в Костанае без разрешения на...

Опять халява с мигрантами, ведь их можно обманывать, или вообще не платить, специально обращаясь в полицию, чтобы не платить заработанное мигрантами! Бизнес, обманывая людей, создает сам себе преступные деяния путем обмана! При выявлении таких схем, штрафы накладывать нельзя, только лишение бизнеса с их последствиями!