«Не можем, не повышая тариф...» - Позицию по тарифу на вывоз мусора озвучил аким Костаная
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53148
«Не можем, не повышая тариф...» - Позицию по тарифу на вывоз мусора озвучил аким Костаная
Отправлено: 15.12.25 - 14:10
Год назад его повысили больше, чем в два раза, а начале месяца суд отменил решение. В комментариях под материалами «НГ» по поводу тарифа прослеживается в том числе настроение «и так все дорожает...». 15 декабря аким Костаная высказал свое мнение.
О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
582
Re: «Не можем, не повышая тариф...» - Позицию по тарифу на вывоз...
Отправлено: 15.12.25 - 14:10
#1
Мнение акима нам как бы это по мягче сказать, НЕ ИНТЕРЕСНО, должно быть управленческое решение, принятое и реализованное в рамках действующего законодательства, прокурор обязан по букве закона "дожать" этот вопрос, пусть город обоснует, документально и по порядку на сколько и почему нужно поднять тариф, а аргумент "и так все дорожает" тут неуместен и незаконен как признал суд
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2020
Re: «Не можем, не повышая тариф...» - Позицию по тарифу на вывоз...
Отправлено: 15.12.25 - 14:35
#2
Цитата:
Не можем мы, не повышая тариф, потом работать и город содержать в чистоте.

1. А город чистый? Из-за отсутствия деревьев и глобальной застройки, весь город укрыт пылью. Прям завеса, пелена непрозрачная. О какой чистоте он говорит?
2. Для повышения тарифа должны быть объективные критерии и аргументы. Чаще мусор вывозят? Нет. Контроллеры упахиваются? Нет. А то, что свои затраты надо перекрывать не за счет тарифа - они естественно не в курсе. Я плачу за вывоз мусора, а не за из внутряки. услуга оказывамя не стала лучше на 53%, наоборот, иногда даже говорят что "сейчас все заберем , в следующий раз не будет такого, сильно много" - это что вообще такое?
7
71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
194
Re: «Не можем, не повышая тариф...» - Позицию по тарифу на вывоз...
Отправлено: 15.12.25 - 14:48
#3
Цитата:
Не можем мы, не повышая тариф, потом работать и город содержать в чистоте. Остальное - это уже популизм.

Источник:
"Популизм" это надо понимать, что органы, которые проверяли правильность подсчета тарифа некомпетентны в этом вопросе? И что затраты которые не должны быть включены в тариф должны быть в нем? А то что город стал чище так тоже еще вопрос почему . И вообще непонятно Тазалык Товарищество с ограниченной ответственностью, форма собственности Частная. При чем тут " маслихат намерен обжаловать решение суда".
абике
абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1230
Re: «Не можем, не повышая тариф...» - Позицию по тарифу на вывоз...
Отправлено: 15.12.25 - 15:11
#4
Вот и именно такими предложениями и самовольными указаниями акимы всех уровней порождают дармоедов, раздают налево и направо бюджетные средства, прекрасно зная, что ТОО Тазалык это бизнес структура и никто не давал исполнительной власти раздавать бюджетные деньги или создавать законы в регионах без решения представительных органов и Парламента РК! Исполнительные органы, они обязаны лишь их исполнять все законы Казахстана под жестким контролем прокурора города и области! А то что сейчас говорит аким это его мнение и не более того! Тут судом принято решение о незаконности утверждения маслихатом высокого тарифа! И это закон для всех, пока он не вступит в законную силу! А вступит в законную силу, то ТОО вместе с теми кто принял незаконное решение должны нести материальную и дисциплинарную ответственность! Таким лишь образом будет реализовываться принцип "Закон и порядок", утвержденный Президентом РК! Кто против, тот будет нести ответственность!
Михаил
Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
456
Re: «Не можем, не повышая тариф...» - Позицию по тарифу на вывоз...
Отправлено: 15.12.25 - 15:53
#5
Мечтаю только об одном- чтобы мой работодатель сказал- "Не можем, не повышая тебе заработную плату...", без давлений от госорганов и властей, так, по доброте душевной..
Гога
Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12293
Re: «Не можем, не повышая тариф...» - Позицию по тарифу на вывоз...
Отправлено: 15.12.25 - 15:56
#6
---Как бы по нормам , я должен 2 куб . метра отходов за год сделать ?!?! Но я мусор - 5 литров , раз в неделю выношу . 2 куба в год -----да не может этого быть .
