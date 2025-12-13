Цитата:
Возможно, но можно же использовать термины- предположительно, вероятно и тд.
Высказывание подозрения с указанием личных данных - это повод для иска в суд. Если зарегистрировано уголовное дело в ЕРДР - это факт. Все остальное - повод для иска.
Не пойдёт же человек в полицию писать заявление - "помогите, честные люди меня развели на деньги"?
Почему не пойдет? Если есть признаки мошенничества - нужно идти и писать заявление в полицию. Если их нет - тоже писать заявление, но в гражданский суд.
Пока дело до суда дойдёт, этот человек ещё обманет кучу людей.
СМИ руководствуются законодательством. Вы можете описать схему преступления, чтобы по этой схеме он не мог обмануть других людей. Но назвать человека мошенником может только суд.
А ссылки можно будет делать на инстаграм?
Можно. Но вам тоже нужно помнить о возможной ответственности за распространение информации, которая может быть признана судом недостоверной.
Я готов буду с этим человеком побададатся в суде, если он на меня решит подать в суд если я тут покажу его имя, фото, фамилию.
Удачи вам. Но на нашей площадке ответственность несут не только авторы комментарием. но и я. Поэтому - смотрите выше.