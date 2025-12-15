НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" - Гибель женщины на пешеходном переходе прокомментировал аким Костаная
 
 
"Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" - Гибель женщины на пешеходном переходе прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 15.12.25 - 11:40
Отправлено: 15.12.25 - 11:40
12 декабря на пр. Кобланды батыра женщина переходила дорогу по "зебре" и ее насмерть сбила "Лада". Полиция подтвердила, что виновен водитель. Аким Костаная подчеркнул, что это уже девятый случай смертельного ДТП за год и восьмой, в котором погиб пешеход. Какие меры он предложил?
Отправлено: 15.12.25 - 11:40
К сожалению, у нас культуры водителя нет!

Помимо этого у вас культуры нормальных регулируемых пешеходных переходов нет, с антивандальной кнопкой и свето-звуковой индикацией, которые должны быть абсолютным стандартом, без исключений, и мигать так, что не заметить будет невозможно.

Должно быть по городу с утра до поздней ночи патрулирование города.


Значит на это деньги есть, а на две кнопки и четыре лампочки - нету? :lol:
Отправлено: 15.12.25 - 11:41
Не хочу никого оправдывать, но все же- давайте наказывать не только водителей и пешеходов! Не забывайте о тех, кто неправильно устанавливает знаки и разметку; кто утвердил еле заметное ночное уличное освещение; кто придумал "расширить" дорогу просто добавив третью полосу (только сузив и уплотнив тем самым дорожное полотно =увеличивая в разы вероятность аварийных ситуаций)

С таких товарищей когда спрос будет! Сколько людей должно погибнуть, сколько должны попасть в больницу, сколько машин надо еще разбить, чтобы ночью на дороге было светло, чтобы знаки "движение по полосам" не появлялись в последний момент, чтобы "лежачие полицейские" не были прям под знаком, а на удалении в 50-100 метров (как это предписывают правила)? Когда уполномоченные органы будут устанавливать знаки, наносить разметку в соответствии с ПДД?
