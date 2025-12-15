Re: "Культуры водителя нет! В телефонах сидят!" -...

Не хочу никого оправдывать, но все же- давайте наказывать не только водителей и пешеходов! Не забывайте о тех, кто неправильно устанавливает знаки и разметку; кто утвердил еле заметное ночное уличное освещение; кто придумал "расширить" дорогу просто добавив третью полосу (только сузив и уплотнив тем самым дорожное полотно =увеличивая в разы вероятность аварийных ситуаций)



С таких товарищей когда спрос будет! Сколько людей должно погибнуть, сколько должны попасть в больницу, сколько машин надо еще разбить, чтобы ночью на дороге было светло, чтобы знаки "движение по полосам" не появлялись в последний момент, чтобы "лежачие полицейские" не были прям под знаком, а на удалении в 50-100 метров (как это предписывают правила)? Когда уполномоченные органы будут устанавливать знаки, наносить разметку в соответствии с ПДД?