НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Александр Лукашенко помиловал более сотни политзаключенных в обмен на снятие санкций США
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53145
Александр Лукашенко помиловал более сотни политзаключенных в обмен на снятие санкций США
Отправлено: 14.12.25 - 15:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На свободу вышли лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова. Всех освобожденных политзаключенных, как сообщается, депортировали из Беларуси. Более 100 помилованных доставили в Украину, откуда переправят в Польшу и Литву.
Читать новость

Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
300
Re: Александр Лукашенко помиловал более сотни политзаключенных в...
Отправлено: 14.12.25 - 15:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё, поехали на переподготовку.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7906
Re: Александр Лукашенко помиловал более сотни политзаключенных в...
Отправлено: 14.12.25 - 19:30
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда наших опозиционеров выпустят по досрочному освобождения,многие сидят по надуманным и высосанные с пальцев решениям.
Профайл Посетить вебсайт
Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
94
Re: Александр Лукашенко помиловал более сотни политзаключенных в...
Отправлено: 15.12.25 - 09:16
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Усатый таракан
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS