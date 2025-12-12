Отправлено: - 11:44

saba:

А кто то помнится утверждал прямо здесь на форуме, что цели этой СВО были не территориальный захват части Украины, а какие то очень высокие цели!

saba:

А ларчик то просто открывался!

saba:

Это как в кино, идут на захват заложников ради какой то якобы идеологии, а потом требуют миллион долларов

saba:

Вот это отомстили за них!

Цитата:Так и было. Территории - сопутствующие потери, за упрямство.Цитата:Нифига не просто, вы же сами не можете объяснить, зачем при таких огромных площадях им ещё какие-то территории нужны.Цитата:Без долларов никакая идеология не взлетит.Цитата:Наперёд