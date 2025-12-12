Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.12.25 - 11:36
Цитата:
Выборы или референдум - это мирные процессы. Так что мимо.
111:
Действительно..
Выборы или референдум - это мирные процессы. Так что мимо.
Отправлено: 12.12.25 - 11:39
Цитата:
Ну Саба же говорил - никаких компромиссов, только жесткое рубилово. Видать его там слушают. Так же само могли и Крыму платочком помохать, ещё в 14-м, все те, кто за него помирать не готов. Саба таких презирает.
Эл-починно:
Сделанное подобное заявление вовремя, могло спасти тысячи жизней, не только украинцев.
Ну Саба же говорил - никаких компромиссов, только жесткое рубилово. Видать его там слушают. Так же само могли и Крыму платочком помохать, ещё в 14-м, все те, кто за него помирать не готов. Саба таких презирает.
Отправлено: 12.12.25 - 11:44
Цитата:
Так и было. Территории - сопутствующие потери, за упрямство.
Цитата:
Нифига не просто, вы же сами не можете объяснить, зачем при таких огромных площадях им ещё какие-то территории нужны.
Цитата:
Без долларов никакая идеология не взлетит.
Цитата:
Наперёд
saba:
А кто то помнится утверждал прямо здесь на форуме, что цели этой СВО были не территориальный захват части Украины, а какие то очень высокие цели!
Так и было. Территории - сопутствующие потери, за упрямство.
Цитата:
saba:
А ларчик то просто открывался!
Нифига не просто, вы же сами не можете объяснить, зачем при таких огромных площадях им ещё какие-то территории нужны.
Цитата:
saba:
Это как в кино, идут на захват заложников ради какой то якобы идеологии, а потом требуют миллион долларов
Без долларов никакая идеология не взлетит.
Цитата:
saba:
Вот это отомстили за них!
Наперёд
Отправлено: 12.12.25 - 15:28
Цитата:
Как же так, а Вы ещё Марика упрекали в незнании русского языка!
maxsaf:
помохать
Как же так, а Вы ещё Марика упрекали в незнании русского языка!
Отправлено: 12.12.25 - 15:31
Цитата:
Для этих мирных процессов нужно прекращение огня! Уже подсчитали с начала бурной деятельности Трампа, было 6 предложений о прекращении огня, Украина была согласна все 6 раз, Россия каждый раз отвечала отказом!
maxsaf:
Выборы или референдум - это мирные процессы. Так что мимо.
Для этих мирных процессов нужно прекращение огня! Уже подсчитали с начала бурной деятельности Трампа, было 6 предложений о прекращении огня, Украина была согласна все 6 раз, Россия каждый раз отвечала отказом!
Отправлено: 12.12.25 - 15:33
Цитата:
Вы меня с кем то путаете! Такого я никогда не говорил! Я говорил, что воевать за Родину это долг мужчины!
maxsaf:
Ну Саба же говорил - никаких компромиссов, только жесткое рубилово. Видать его там слушают. Так же само могли и Крыму платочком помохать, ещё в 14-м, все те, кто за него помирать не готов. Саба таких презирает.
Вы меня с кем то путаете! Такого я никогда не говорил! Я говорил, что воевать за Родину это долг мужчины!
Отправлено: 12.12.25 - 15:39
Цитата:
Ну, ну! До сих пор сами кремлёвские мечтатели внятно объяснить не могут суть этих 3 Д!
Цитата:
Так я вроде в прошлый раз объяснял, Сибирь товарищу Си, а сами на плодородные поля Украины! Вот наверное Акросу такие урожаи по 60ц\га и не снились,представляете какое богатство без Путина пропадает!
Цитата:
А как же "За Родину,за Сталина" и без всяких долларов? Было то всего 100 грамм наркомовских.
maxsaf:
Так и было. Территории - сопутствующие потери, за упрямство.
Ну, ну! До сих пор сами кремлёвские мечтатели внятно объяснить не могут суть этих 3 Д!
Цитата:
maxsaf:
вы же сами не можете объяснить, зачем при таких огромных площадях им ещё какие-то территории нужны.
Так я вроде в прошлый раз объяснял, Сибирь товарищу Си, а сами на плодородные поля Украины! Вот наверное Акросу такие урожаи по 60ц\га и не снились,представляете какое богатство без Путина пропадает!
Цитата:
maxsaf:
Без долларов никакая идеология не взлетит.
А как же "За Родину,за Сталина" и без всяких долларов? Было то всего 100 грамм наркомовских.
Отправлено: 12.12.25 - 18:54
Цитата:
Мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Для остального есть контрактники.
Цитата:
Для начала большевики тогда всю собственность экспроприировали. Это огромные деньги, вот на этих богатствах и строили идеологию.
saba:
Я говорил, что воевать за Родину это долг мужчины!
Мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Для остального есть контрактники.
Цитата:
saba:
А как же "За Родину,за Сталина" и без всяких долларов? Было то всего 100 грамм наркомовских
Для начала большевики тогда всю собственность экспроприировали. Это огромные деньги, вот на этих богатствах и строили идеологию.
Отправлено: 13.12.25 - 01:15
Цитата:
А чё делать если силы явно не равны? Воевать до последнего мужика, пока территория сама не освободится? И в чем логика?
saba:
Я говорил, что воевать за Родину это долг мужчины!
А чё делать если силы явно не равны? Воевать до последнего мужика, пока территория сама не освободится? И в чем логика?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46628
Отправлено: 14.12.25 - 12:25
Прикол,
Типа Зеленский в КупЯнске, я как представитель русского мира смеюсь над этим и говорю своей мол это прошлогодняя консерва, она возьми и ляпни мне, как он мог в прошлом году с айфоном 17м селфи там делать..
Поначалу я не врубился, а ведь действительно.
Выходит наш главнокомандующий Путин, приглашая нас журналистов и блогеров в КупЯнск, нам соврал??
Даже моя заметила этот наш позор..
Отправлено: 14.12.25 - 21:01
Цитата:
Не устал ещё тут русский мир представлять?
111:
я как представитель русского мира смеюсь над этим
Не устал ещё тут русский мир представлять?
Отправлено: 14.12.25 - 21:04
Цитата:
А к тебе это какое имеет отношение? Твое дело - маленькое, пацана своего с акимом сфоткать, и сразу это дело "обмыть"
111:
Путин, приглашая нас журналистов и блогеров
А к тебе это какое имеет отношение? Твое дело - маленькое, пацана своего с акимом сфоткать, и сразу это дело "обмыть"
Отправлено: 14.12.25 - 21:36
Цитата:
----Вот значение слова представитель ---
***ПРЕДСТАВИ́ТЕЛЬ, -я, м. 1. Лицо, представляющее чьи-л. интересы, действующее по поручению, от имени кого -то ***
111:
А вот я как представитель русского мира,
----Вот значение слова представитель ---
***ПРЕДСТАВИ́ТЕЛЬ, -я, м. 1. Лицо, представляющее чьи-л. интересы, действующее по поручению, от имени кого -то ***
Отправлено: 14.12.25 - 21:49
Цитата:
----ты вроде как отмечал , что ты кыпчак ??? Уж определись , кто ты , сделай Самоидентификацию
111:
я как представитель русского мира
----ты вроде как отмечал , что ты кыпчак ??? Уж определись , кто ты , сделай Самоидентификацию
Отправлено: 15.12.25 - 00:45
Цитата:
Да, но...
Цитата:
Гога:
сделай Самоидентификацию
Да, но...
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Когда я вижу птицу, которая ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка, я называю эту птицу уткой.
-
